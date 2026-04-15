中東戰火衝擊需求 中國3月出口急煞

中國海關總署昨公布數據顯示，以美元計價，3月出口僅年增2.5％，創下5個月來最低點。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中東戰火導致能源與運輸成本上漲、衝擊全球需求，中國三月成長引擎乏力，出口增速大幅放緩，在內需不振、房市持續疲軟下，暴露其依賴製造業出口支撐經濟的風險。

年增僅2.5％ 遠低於前2月的21.8％

中國海關總署昨公布數據顯示，以美元計價，三月出口僅年增二．五％，創下五個月來最低點，遠低於一至二月的二十一．八％增幅，以及路透經濟學家預測的年增八．三％。

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中國海關總署副署長王軍指出，「國際油價劇烈波動，全球需求與生產收縮，物流和供應鏈秩序被打亂，中國外貿面臨的外部環境複雜嚴峻」。

上海保銀資產首席經濟學家張智威說，「中東衝突引發的全球宏觀展望不確定性，可能影響需求端，導致中國對主要出口國的成長全面放緩」；他補充，「由於無法將高能源價格完全轉嫁至國外消費者，因此今年中國的貿易順差將縮小」。

數據也顯示，中國三月貿易順差五一一．三億美元，遠低於預期的一〇八〇億美元，以及去年同期的一〇三〇億美元。其中，對美出口暴跌逾二十六％。

中國三月進口大幅成長二十七．八％，為二〇二一年十一月以來最大漲幅，高於預期的年增十一．二％與一至二月的十九．八％增幅。根據萬神殿宏觀經濟研究公司分析，近四十％的進口成長來自高科技產品，其中積體電路的採購年增五十％。

作為全球最大製造業與能源進口國，中國極易受全球能源衝擊的影響。由於波斯灣的供應緊縮，中國三月的原油採購年減二．八％，不過因中國持續囤積原油，今年以來其能源進口仍成長八．九％；中國三月天然氣進口大幅下滑，年減十一％至八一八．三萬公噸，創二〇二〇年十月以來最低量。

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