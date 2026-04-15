財經青紅燈》哪來的「惠台」？

國共「鄭習會」結束後，中共中央台辦隨即宣布「10項促進兩岸交流合作措施」，儘管大多口惠而實不至，又明顯包藏統戰目的，仍被稱為「惠台10措施」。事實上，自馬政府時代開始，從ECFA到服貿協議等，親中人士總是將中共涉台措施美化為「惠台」或「讓利」，不僅無視國安風險，更忽略中國「養套殺」圈套；何況，當前中國經濟低迷、產能過剩，反觀台灣出口大爆發、成長動能強勁，何須仰賴中國的「惠台」、「讓利」？

近幾年台灣經濟蓬勃發展，根據財政部統計，3月出口飆至801.8億美元、年增61.8%，創歷年單月新高；第一季出口1957.4億美元、年增51.1%，創歷年單季新高，且是主要經濟體中唯一增幅逾5成。由於出口暢旺，2025年台灣GDP成長8.68%、創15年新高，主計總處2月預估今年GDP成長7.71%，因出口遠優於預期，今年GDP有望上修至8%以上。相較之下，歷經美中貿易戰、COVID-19疫情後，中國經濟持續低迷，近2年GDP均「管控」在5%，還是美化過後的數字。

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觀察我國外貿版圖變化，受AI商機爆發、美中經貿對抗、去中化及供應鏈重組等影響，今年首季台灣對美國出口占比升至33.5%、創36年最高，對中港占比降至23.7%、為26年新低，且對美貿易值占比升至23.1%、為25年來首度超越中港。由此可見，台灣經濟表現與對中經貿依存度呈「負相關」，即對中國經貿依存度降低，台灣經濟表現反而更好。

當前台灣經濟已經走在正確的道路上，現階段發展策略應是繼續掌握AI商機、供應鏈重組等趨勢，而非卑躬屈膝地去跟中共要一些所謂的「惠台」、「讓利」措施，此舉除配合中共統戰外，其實對台灣沒有什麼實質好處。（鄭琪芳）

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