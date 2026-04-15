引導保險資金入公建 金管會拚3年3000億

金管會鼓勵保險業投入「五大信賴產業」，三年目標挹注３千億（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨公布「鼓勵保險業辦理5大信賴暨6大核心戰略產業、基礎建設、公共投資、長照高齡事業及永續發展債券投資方案」；預計透過3期計畫，引導保險業龐大資金活水注入國家戰略與民生福祉領域，目標在3年內，促使累計投資金額大幅增加3000億元。

聚焦5大信賴產業 6大核心戰略產業

保險局副局長蔡火炎指出，除持續調適法規擴大保險業資金運用範圍及優化風險係數外，並鼓勵保險業投資5大信賴產業，並延續鼓勵保險業投資6大核心戰略產業及公共建設之政策主軸。

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蔡火炎說，鼓勵投資方案調整重點包括：（1）新增5大信賴產業，並擴大鼓勵保險業投資專案運用的基礎建設、配合政策的公共投資及長期照顧服務事業、健康福祉、育幼養老醫療事業等長照高齡事業；（2）調整鼓勵方案的績效考核方式，增加專案投資重要項目計分權重，並增加評選名額及獎項。

蔡火炎表示，期間自今年4月1日起至2028年12月31日止，共分為3期。在經濟成長率符合預期前提下，第一期（2026年底前）保險業對上述相關領域的投資總額預計增加800億元；至第二期（2027年底）累計增加達1800億元；第三期（2028年底）將達成累計增加3000億元的最終目標。

蔡火炎說，本次研訂鼓勵投資方案，期許保險業能在兼顧保戶權益保障，及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與5大信賴產業等國內實體產業，達成留財引資及協助國內產業發展等政策目標。

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