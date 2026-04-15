太陽誘電 加入被動元件漲價浪潮

被動元件漲價潮再添一家，太陽誘電宣布5月起部分MLCC、電感、電容漲價。（讀者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼全球被動元件大廠村田宣布4月起調漲部分產品價格後，另一家太陽誘電（TAIYO YUDEN）也發出漲價通知，宣布包括積層陶瓷電容（MLCC）、電感、鋁電等部分產品預計5月起開始漲價；法人看好包括國巨*（2327）、華新科（2492）、臺慶科（3357）受惠最大。

國巨*、華新科、臺慶科受惠

據了解，村田原先規劃調漲磁珠、功率電感、RF電感與共模濾波器等產品，但由於MLCC產能滿載，4月1日起亦同步調升AI伺服器與高階車用MLCC產品價格，漲幅在15%~35%不等。

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村田宣布漲價後，太陽誘電也發出漲價通知，包括積層陶瓷電容、電感器、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件以及鋁質電容等產品都將漲價，市場人士推估，漲幅應在15%~40%不等。

太陽誘電在通知函中解釋，近年來包括金、銀在內的多種原材料及其他組件價格持續上漲，儘管公司通過各項成本削減措施、盡最大努力吸收，但仍難以繼續應對，為提供穩定且可靠的產品，並強化必要的生產能力與管理體系，調漲價格已不可避免。

國內被動元件業者先前即表示，原物料大漲加上庫存水位低，粗估今年光是電感價格漲幅恐是去年5成，且多採取「一次漲到位」方式，法人也看好被動元件族群的國巨*、華新科，以及去年賺逾一個股本的臺慶科、興勤（2428）。

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