台積電法說行情啟動 飆2055元新天價╱先進製程產能爆滿 外資調高目標價

台積電股價登上2055元歷史新高。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠AI強勁需求，從7奈米到2奈米的先進製程產能利用率大爆滿，先進封裝需求也強強滾，國際客戶排隊搶產能，外資法人看好台積電營運後市，紛紛調高目標價，激勵台積電掀起法說前行情。

半導體設備業指出，儘管三星、英特爾在先進製程要跟台積電競爭，但進入2奈米製程，「全球能量產的只有一家」，國際AI晶片客戶都跑到台積電搶產能，目前台積電從7、5、3奈米到2奈米先進製程，產能利用率大爆滿，先進封裝供不應求，設備商近期紛接獲台積電追加訂單需求。

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台積電法說會將於本週四登場，預期將是全球半導體業風向球。外資法人預估AI算力需求顯著增強，客戶對台積電先進製程需求放大，預估3奈米、2奈米產能預訂已達2027年。

Q1毛利率可達66.8%

台積電第一季毛利率可達66.8%，超過該公司財測的63%~65%，第二季約可達66.4%，毛利率走高原因在於3、5奈米先進製程產能利用率超過100%，溢價急單需求增加，產品價格調漲約6%~10%，加上跨廠區營運最佳化等因素所帶動。

台積電昨收2055元，創新天價，上漲65元、漲幅3.27%，單日市值增加1.68兆元，達53.29兆元新高；昨成交量3萬9028張，成交金額793.62億元，其中，外資轉買超1萬8955張、投信買超472張、自營商買超653張，三大法人共買超2萬80張。

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