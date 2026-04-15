外資大回補》台股36296點創新高 喜迎美股超級財報週

台股以3萬6296.12點作收，再刷新天價。（記者田裕華攝）

成交量再度放大 突破1兆

〔記者張慧雯／台北報導〕受美伊將再次談判影響，美股先蹲後跳，帶動台股開高走高，一舉突破3萬6千點大關，再創歷史新高，除台積電（2330）、CCL（銅箔基板）、PCB等AI供應鏈股價續創新高外，塑化及玻纖等傳產股也有所表現，終場加權指數大漲838.83點，以3萬6296.12點作收，成交量則再度放大、突破一兆元。

觀察三大法人動向，外資昨大買689.08億元、投信賣超56.66億元、自營商買超55.21億元，合計買超687.63億元；外資台指期淨空單昨小增668口，累積外資台指期淨空單約3.66萬口。

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保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷指出，上市櫃企業3月營收首度突破5兆元大關，不僅創單月歷史新高，也改寫第一季營收新高紀錄，AI伺服器、半導體、IC設計及記憶體等族群產業訂單能見度與營運動能持續提升，美股也即將進入超級財報週，市場將聚焦重量級龍頭的財報財測展望，預期能帶來好消息。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德認為，從基本面來看，台股企業獲利結構正同步改善，在地緣衝突推升短期市場波動的背景下，若出現因事件面引發的拉回，反而有利於投資人重新布局AI核心族群，掌握產業成長趨勢所帶來的中長線投資機會。

美伊有談判空間 市場樂觀期待

元大投顧分析，儘管中東情勢尚未明顯好轉，但只要美伊雙方仍有談判空間，市場就會給予樂觀期待；台積電16日即將召開法說會，相關概念股的股價在法說會前就提前反應，尤其是漲多的光通訊及設備股已有逢高調節賣壓出籠，投資人需提防法說會利多暫告段落的風險。

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