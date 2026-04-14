陽信銀行 首季稅前EPS0.447元

陽信銀行自結資料顯示，今年3月份單月稅前淨利為6.05億元、年增7%。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕依據陽信銀行自結資料顯示，今（115）年3月份單月稅前淨利為6.05億元、年增7%，首季累積稅前盈餘18.07億元，較去年同期成長4%，稅前每股盈餘0.447元。在授信品質方面，3月底逾放比為0%、備抵呆帳覆蓋率79776.77%，展現優異資產品質。截至第一季累積總資產為8301億元，淨值達567億元，較去年同期分別上升8%及10%，營運規模及自有資本穩健成長。

獲頒中小企業信保績優獎項

陽信銀行長期響應政府政策，積極協助中小企業取得融資，在提供資金挹注的同時，秉持嚴謹的授信與風險管理品質，3月16日榮獲財團法人中小企業信用保證基金「送保案件催收績效優良獎」，陽信銀行在擴展業務規模之際，亦能兼備卓越的資產維護能力。

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榮獲財訊財富管理大獎

陽信銀行於《財訊》「2026財富管理大獎」中，榮獲本國銀行「最佳財富增值獎」，獲獎關鍵在於新成立的投資研究團隊能快速掌握市場脈動，提供全方位的管理服務；同時，專注服務保守穩健客群，透過短中長期投資與均衡投組，協助客戶能在市場波動中守住成果。

陽信銀行將持續以Cycle（人生週期）、Cash Flow（穩健現金流）、Care（主動關懷）的3C服務理念為核心，帶領理專從「商品銷售」轉型為「目標導向顧問」，陪伴客戶在變局中穩健前行，實現長期財富管理願景。

旅遊刷陽信卡最高回饋2500元

鎖定海外旅遊熱潮，陽信銀行推出「出發旅行吧！刷卡最高回饋2500元」活動，即日起至今（115）年6月30日，活動期間於指定旅行社、指定航空公司或訂房網等刷陽信卡累計滿額並登錄，最高贈2500元刷卡金。搭配海外消費曜晶卡3.1%回饋及JCB晶緻卡遊日韓泰3%回饋無上限，活動詳情以陽信官網公告為準。

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