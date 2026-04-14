財經青紅燈》中石化葫蘆裡賣什麼藥?

中石化將出售京華廣場土地。（資料照）

■陳永吉

中石化（1314）上週開了重大訊息記者會，代子公司鼎越宣布要處分「京華廣場」不動產案，但弔詭的是，此案明明涉及前台北市長柯文哲的不法事件，土地早遭台北地院裁定扣押，且禁止處分，中石化明知不可為卻硬要演這齣戲，葫蘆裡到底賣什麼藥？

根據中石化上個月上傳的去年財報，白紙黑字寫得很清楚，京華廣場的銀行聯貸案，尚未償還的金額為73.8億元，中石化去年11月向銀行團承諾，會在今年11月5日前分批償還完畢，分別是今年3月償還5億元、6月償還10億元及9月償還15億元，至於財源則會以處分高雄土地支應。

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結果中石化去年底標售高雄土地又流標，中石化沒有想過降價繼續出售該土地，卻把腦筋直接動到京華廣場頭上來，顯然是故意要做給聯貸銀行團看，而且把容積率講死在728%，打算送進中石化股東會通過，讓全體股東背書，就是要賣這塊地。

中石化每股淨值高達20.15元，但仔細看財報的內容，京華廣場被中石化列為流動性資產的存貨，價值480億元，另外非流動性資產的不動產、廠房、設備價值241億元，投資性不動產則為380億元，整個1293億元資產中，不動產相關就高達1100億元，比重高達85%，現金跟約當現金只有18億元，導致速動比率僅13.3%，不處分不動產，中石化問題不小。

目前中石化總負債達530億元，其中短期負債高達144億元，中石化本月初才拿中工（2515）股票6.75萬張進行質押，套現約5億多元，但根本杯水車薪，如果不加快處分土地腳步，還款計畫恐跳票，還是這正是中石化的盤算呢？

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