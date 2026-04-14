盤勢分析》利空鈍化 關注台積電法說會

台積電本週將召開法說會，外界樂觀期待。（資料照）

美伊兩國未能於上週末達成和平協議，加上美國總統川普揚言封鎖荷姆茲海峽，打擊市場樂觀氛圍，油價再度飆升，然台股冷靜以對，逼近歷史新高，中小型股熱力四射，櫃買指數再創新高，被動元件、半導體封測、設備、記憶體、塑化等相關個股吸引買盤進駐，上市櫃逾120檔個股亮燈漲停，台積電（2330）本週將召開法說會，外界樂觀期待，加權指數終場小漲39.46點，收在3萬5457.29點，成交量8018億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨日無懼地緣風險，仍可平盤上下整理，週三結算前籌碼為多方控盤，週四台積電法說會前法人先行卡位，設備股零星點火，矽光子CPO維持市場熱度，短線被動元件族群受AI（人工智慧）升級帶動，後續延續力道仍須觀察，指數未跌破3萬4000點之前為強勢整理，若中東軍艦未擦槍走火，利空則已逐漸鈍化。

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統一證券指出，美伊最新談判陷入僵局，油價再次飆升，在中東戰事尚未完全結束前，控管風險仍為第二季投資關鍵重點，週四為雙王台積電與大立光（3008）法說會，對台股有一定的支撐力，操作建議控制持股水位，高出低進，優先關注具備高殖利率、基本面佳的防禦標的。

三大法人昨合計賣超約50.1億元，其中外資賣超161.3億元、投信買超71.3億元、自營商買超39.8億元；外資台指期淨空單增加1593口，累積外資台指期淨空單約3.6萬口。（記者卓怡君）

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