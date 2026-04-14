聯亞、台燿、台光電 3月獲利躍進

聯亞3月EPS 1.36元。（取自官網）

聯亞單月獲利 即逼近去年上半年的1.51元

台燿今年首季表現亮眼。（取自官網）

〔記者卓怡君、王憶紅／綜合報導〕熱門股銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）、台燿（6274）及光通訊廠聯亞（3081）昨公告3月獲利，呈現大躍進，其中聯亞在規模放大下，3月稅後盈餘1.26億元，年增3.5倍，每股稅後盈餘1.36元，單月獲利即逼近去年上半年的1.51元。

台光電今年營收與獲利有望再創新高。（取自官網）

受惠數據中心相關產品出貨明顯增溫，聯亞今年連續3個月營收改寫歷史新高，第一季營收達9.04億元，創單季新高，季增幅達40.8%。

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法人指出，聯亞受惠AI資料中心與高速光通訊需求持續升溫，在新客戶導入效益逐步顯現、以及協力廠產能擴充挹注下，全年營運展望樂觀。另外，因應矽光子產品需求，聯亞斥資7.07億元購買的大型機台，最快2027年貢獻營收。

台光電 連4季每季賺逾一個股本

台光電3月營收120億元創新高，昨公告3月淨利達18.2億元，年增42%，每股稅後盈餘5.08元。台光電已連4季每季賺逾一個股本，在高階CCL出貨大增，以及漲價效應帶動下，3月自結獲利就賺逾半個股本；為因應上游原物料價格持續上漲，反映成本，銅箔基板廠近來啟動新一輪漲價，台光電上月已進行調漲，漲幅15%~25%。

台燿淨利4.65億元 年增達138.5%

台燿受惠AI伺服器客戶拉貨強勁，加上高階銅箔基板出貨比重拉高、產品漲價等多重效應帶動下，3月營收同樣創下單月新高，自結3月稅後淨利為4.65億元，年增達138.5%，每股稅後盈餘1.61元。

台燿今年首季合併營收100.5億元，年增57.8%，創下單季歷史新高，隨著美系ASIC客戶產品第二季量產，銅箔規格升級推升單價，台燿高階M7與M8產品貢獻進一步提升，有助營收與獲利表現。

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