DRAM現貨價鬆動 南亞科:市況影響有限

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）受惠記憶體價格大漲，第一季獲利三率皆創新高，其中，毛利率達67.9%、季增18.9個百分點，稅後淨利260.58億元，季增134.9%、年增1442.8%，單季每股稅後盈餘8.41元，創有史以來單季獲利新高；總經理李培瑛指出，DRAM現貨市場占比小，近期價格鬆動僅是漲多回檔，DRAM市況仍供不應求持續到明年，南亞科第二季合約售價（ ASP）預估將達雙位數漲幅，到今年底都將維持高毛利率。

第2季合約價漲幅估達雙位數

南亞科昨召開法說會，針對近期DRAM現貨價格鬆動，引發景氣是否反轉疑慮，李培瑛表示，DRAM整體市場穩定，現貨市場波動影響有限，因現貨市場占比小，價格鬆動來自先前不合理炒作的修正，例如市場正常價格約在20美元，但炒作達45至50美元，即使回跌30%，還是維持在30至35美元水準，仍高於正常價格，未對市況造成負面衝擊。

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對於DRAM合約價格走勢，李培瑛指出，南亞科第二季ASP有把握會比第一季更好，預估將達雙位數漲幅，他有信心高毛利率可持續到今年底，有望在未來數季持續維持，未來是否縮小漲幅需後續觀察。他並說，今年訂單無法百分之百滿足客戶需求，預期明年也類似這樣，因目前三大廠雖增加資本支出，但產能貢獻落在2028年居多。

李培瑛也提到，公司目前DDR5營收約占10%，可視需求彈性調整增加，同時持續供應DDR4及LPDDR4產品，以緩解市場缺口；此外，客製化AI UWIO記憶體已開始貢獻營收，但還在初期階段；新廠擴建如期推進，計畫於2027年第一季開始裝機。

南亞科日前宣布四大國際客戶參與私募，李培瑛表示，南亞科藉此可獲得新產能發展資金，並提供產品給客戶，應用於AI雲端及相關高階SSD、網通設備。私募案的實質效益預期最快將在今年第二季逐步顯現。

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