國民黨團：反對引進印度移工 先解決逃逸問題

立法院國民黨團表示，全面反對引進印度移工，在逃逸移工問題未有效解決之前，不得擴大任何移工來源國。（記者林欣漢翻攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕勞動部長洪申翰表示首批印度移工最快今年引進，引起討論。國民黨團昨召開記者會，主張在現行制度未改善前，全面反對印度移工來台；要求行政院立即說明完整政策動機和產業需求來源，在逃逸移工問題未有效解決之前，不得擴大任何移工來源國。

國民黨團書記長林沛祥表示，現階段全面反對引進印度移工政策，這不是情緒，也不是偏見，而是基於「風險過高」。台灣失聯移工問題嚴重，一直都沒解決，代表制度設計有漏洞、管理困難，現在已變成社會安全死角，但民進黨政府不是先補洞，而是繼續開門，到底是真的缺人，還是缺「更便宜、更好用的人力」。

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林沛祥說，目前政府的移工政策、仲介制度沒有改革，管理機制沒有升級，社會溝通幾乎沒有；呼籲行政院長卓榮泰踩煞車，先聽清楚人民的聲音；政策可以推動，但不能用「假裝沒問題」的方式推動。國民黨立委王育敏也要求，必須等到所有配套措施、社會溝通，都能確保不會產生任何問題時，再來談引進印度移工。

國民黨立委黃建賓表示，台灣面臨嚴重缺工問題是事實，但不代表在缺乏社會共識、沒有完整配套措施，甚至危及到社會治安的情況下，就可貿然引進印度移工。台灣社會對引進印度移工充滿焦慮，這不是出於歧視，是出於現實治安的恐懼。

黃建賓指出，民進黨政府無視印度官方數據和真實治安恐懼，勞動部僅說國人不要有刻板印象，但根據印度內政部二〇二二年犯罪報告，全國對女性犯罪通報數有四十四．五萬餘起，平均每小時五十一起；性侵案一年約三萬件，平均每天發生八十六起，還不包括因社會壓力而未報案的黑數。他說，未來在勞動力引進時，不能只問企業缺多少人，要先問政府管不管得住、社會是否能夠承擔、是否影響本國勞工權益。缺工問題沒有單一解藥，但絕不能拿治安底線豪賭。

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