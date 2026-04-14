民進黨團：藍營昔同意今反對 難道只要中國人？

首批印度移工最快今年可能引進，引發民眾反彈，勞動部長洪申翰昨日再度於臉書發文說明。（記者李靚慧翻攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕針對國民黨團表示全面反對印度移工來台，民進黨團指出，該案當時在立法院衛環委員會審查時獲在野黨支持、通過，國民黨立委涂權吉等人皆同意；如今卻將政策形容為「洪水猛獸」，當前社會面臨缺工大作戰，各國都在搶人，難道拒絕印度人，只要中國人？

立院衛環委員會召委、民進黨立委林月琴表示，該案在二〇二四年二月十六日簽署送交立法院，並於同年六月廿六日於衛環與外交國防聯席委員會審查；當時的政策背景在於因應高齡少子化、基層勞動力不足、移工過度集中等，才要重新審慎評估是否要增加移工來源國。

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林月琴透露，當時委員會的討論重點並非是否引進，而是如何引進、多快引進，以及如何提高直聘比率、因應語言與宗教需求等制度設計問題。當時國民黨立委涂權吉、廖偉翔、邱鎮軍、王育敏都採同意立場；民眾黨也曾提出是否納入家庭看護。

她批評，如果有人過去主張加快、擴大引進，如今卻將政策形容為「洪水猛獸」，等同將政策問題操弄成情緒問題，不是昨天說缺工嚴重要快做，今天又假裝沒有同意過。焦慮不能拿來當做歧視的藉口，民進黨團會持續要求勞動部針對台灣產業人力需求、民眾的關切，進行充分評估與把關。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，當初朝野的起心動念都是為了解決產業缺工問題，且當初立法院討論核心是在保障本國勞工、滿足產業人力需求及保障移工權益之間取得平衡，現在卻蹦出治安問題。他呼籲，社會要理性討論，把別的國家用高階或低階來區分，這樣不好。

針對國民黨立委王鴻薇指民眾憂心台灣恐淪「性侵島」，民進黨立委吳思瑤痛批，「十萬印度移工，台灣成性侵島？！」是二〇二三年底中國網媒、抖音每天抹黑擴散，企圖打擊賴清德選情；現在「性侵島」被王鴻薇拿來複製貼上，罵政府連台詞都抄中共的。

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