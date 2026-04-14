勞團︰檢討移工政策 落實管理

各行各業喊缺工，其實正是雇主不願意提高薪資，找不到國人願意屈就的結果，年輕人寧可去跑外送。圖為示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對印度移工引進議題，勞團認為應關注的非侷限於「印度移工」，而是檢討整體移工政策以及移工引進配套措施。全國產業總工會理事長戴國榮指出，開發多移工來源國有必要，但政府政策不能只有引進移工，還需相關配套措施，落實移工管理。

訂防逃機制 企業仲介負連帶責任

戴國榮表示，除了政府積極研議的保障移工勞動人權，禁止強迫勞動、仲介剝削外，在失聯移工人數直逼十萬大關的狀況下，更應落實移工管理，訂定預防移工逃逸機制、要求企業及仲介公司負共同連帶責任。勞動部應善用既有數據，發揮「移工警戒指標」功能，達到移工總量管制、防止國人薪資停滯、降低移工行蹤不明率等目的。

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工會：雇主壓薪引進移工

桃園市產業總工會常務理事蘇寶加表示，各行各業喊缺工，其實正是雇主不願意提高薪資，找不到國人願意屈就的結果，年輕人寧可去跑外送。他說，雇主喊缺工、以最低工資引進移工，獲得移工與本勞「薪資價差」的利益，最終受害的是工作權遭擠壓、薪資停滯不前的本勞。

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