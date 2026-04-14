工商界︰擴大移工來源 補勞動缺口

引進印度移工，勞動部除審慎把關，也提出我方認為重要而必要的要求，「絕對不會冒進行事」。圖為印度移工示意圖。（彭博檔案照）

電電公會︰本外薪資脫鉤、鬆綁限額

〔記者廖家寧／台北報導〕勞動部表示今年底有望引進首批印度移工，引起討論。電電公會高層表示，現實是東南亞國家逐漸限制移工輸出，政府擴大尋找可行的移工來源，印度是一個選擇；建議可讓本外勞薪資脫鉤，並鬆綁移工輸入限額，企業可依需求引進移工，並依照聘雇移工數量撥補金額至就業安定基金。

電電公會高層表示，台灣產業蓬勃發展，但少子化加劇產業結構性缺工窘境，連薪資相對優渥、環境乾淨的高科技產業也面臨缺工問題，缺工不限於「三Ｋ」（危險、辛苦、骯髒）的傳產，印刷電路板、零組件組裝也聘僱大量移工，但東南亞國家逐漸限制移工輸出，印度是一移工來源國的選擇，「總不可能從歐美引進移工」。

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政府可補助智慧製造 打造無人工廠

工商界人士表示，台灣年輕人很不喜歡進工廠，輪夜班、綁死八個小時的例行性作業，結構性缺工的問題持續存在，當然政府也可以補助智慧製造，讓產業升級為「無人工廠」。

參考星國 企業多用移工多繳安定基金

電電公會高層指出，現在引進移工是做為替代性勞力補足台灣勞動力缺口，建議可參考新加坡作法，讓本外勞基本薪資脫鉤，並取消企業聘僱移工限額規定，例如新加坡作法是由企業多分擔就業安定基金，每多聘僱一個移工就多繳一些錢充實基金，政府也能輔導本勞就業穩定，企業主負擔得起就可以視需要補充。

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