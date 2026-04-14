引進印度移工 洪申翰︰兩大前提把關

首批印度移工最快今年可能引進，引發民眾反彈，勞動部長洪申翰 昨日再度於臉書發文說明（右圖，記者李靚慧翻攝）。左圖為印度 移工示意圖（彭博檔案照）。

連署中止引進印度勞工 3.5萬人附議

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部長洪申翰日前表示首批印度移工最快今年引進，反對民眾於公共政策網路參與平台提案「立即中止引進印度勞工」，已獲三．五萬人附議。洪申翰昨於臉書發文，強調引進印度移工有兩大前提，即「企業端對印度移工的需求」與「印方執行方案能否符合我方要求和把關｣；若不符合，就不會有「引進與否」及「引進時間表」的問題。

有民眾於四月三日以「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」為題，要求行政院在未能提出「除良民證外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工；該提案於四月八日檢核通過，截至十三日已獲三．五萬人附議。

請繼續往下閱讀...

提案籲除良民證外治安管控配套

對於引進印度移工議題，勞動部上週五發出三點說明，遭外界抨擊不顧民意、一意孤行。洪申翰昨再度貼文，強調會密切關注社會各種不同面向的聲音，是否引進印度移工，須符合上述兩大前提。

勞動部表示，考量台灣勞動力需求增加，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能，這也是很多產業的期待。因此，二〇二四年二月，台印度簽署「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會促進僱用印度勞工瞭解備忘錄」，並送交立法院審查，當時在不分黨派都參與且支持的情況下通過；獲得行政與立法的授權後，我方開始與印度方進一步磋商。

勞動部強調「絕對不會冒進行事」

簽署MOU至今已過二年，勞動部強調，是基於慎重把關的態度，在與印度磋商過程中，雙方均提出各自的期待和要求，勞動部除審慎把關，也提出我方認為重要而必要的要求，「絕對不會冒進行事」。

推動直聘制度 明訂比率給誘因

勞動部當初召開兩次「台印度勞務合作事務專家諮詢會議」，共識包含印度勞工素質好，識字率及教育程度普遍提升，我方雇主可提出需求及條件，由印度依各邦產業發展及人力素質與特色協助招募及培訓；後續開放行業可採部分行業先行小規模試辦。當時立院通過兩項附帶決議，要求勞動部積極推動直接聘僱，明訂直聘比率目標並給予雇主誘因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法