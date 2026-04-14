原物料短缺 TOTO宣布停接系統衛浴訂單

美伊戰爭導致原物料短缺，日本衛浴製造大廠TOTO暫停接受「整體衛浴」新訂單。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本衛浴製造大廠TOTO昨通知批發商，由於伊朗戰爭持續擠壓全球原油供應鏈，導致原物料短缺，因此暫停接受「整體衛浴」（即預製化、模組化的衛浴系統）新訂單。

彭博報導，TOTO一名代表表示，公司尚未決定何時恢復接單。昨日TOTO股價盤中暴跌八．八％，為二〇二四年十月以來最大單日跌幅。

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由於用於製造塑料的原油提煉產物石油腦供應緊縮，致使近幾週越來越多日本製造業者減產或漲價，TOTO也加入此行列。根據日本石油化學工業協會（JPCA）數據，日本四十％的石油腦供應依賴中東進口。

TOTO聲明表示，中東衝突已使「國內與國外的原物料採購變得極度不穩定」。該公司代表說，TOTO正面臨有機溶劑的短缺問題，相關溶劑用於其「整體衛浴」的牆壁與天花板塗料。這種衛浴在日本公寓十分常見，通常包含浴缸、防水地板、牆壁、天花板與淋浴間。

日本另一家衛浴製造大廠驪住（ LIXIL）昨也聲明表示，中東局勢的衝擊「已超出公司所能自行處理的範圍」，原物料的短缺可能導致生產、出貨或新訂單的調整或限制，價格也可能因此調整。

日本住宅設備製造商日本寶廚（Takara standard）昨也聲明，中東緊張局勢導致石油腦相關的原物料供應不穩定。該公司股價昨一度暴跌六％。

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