平抑物價 主計長︰盤點經費需1292億

行政院主計長陳淑姿。（記者陳逸寬攝）

財源籌措 可編列特別預算或直接追加預算

〔記者鄭琪芳、陳梅英／台北報導〕中東戰火推升能源價格，對物價及民生造成影響，立委關切政府平抑物價所需經費。行政院主計長陳淑姿昨表示，各部會提出需求約一二九二億元，包括中油七四一億、台電三〇〇億、交通部八十五億、農業部五十六億元等。對於財源籌措，陳淑姿表示，可以提出特別條例編列特別預算，或是直接辦理追加預算，但卡在總預算尚未通過。

立法院財政委員會昨邀請相關部會就中東衝突影響進行專題報告。民進黨立委李坤城指出，政府因應美國關稅提出韌性特別條例，保留二五三億元彈性額度；面對中東戰事衝擊，相關部會祭出減稅、凍漲、補貼等措施，是否可以韌性特別預算支應？陳淑姿回應，相關部會評估後認為不合規，須修正特別條例並辦理追加預算。

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透過中油吸收阻斷油價上漲

避免物價上漲衍生後續支出

立委也詢問，為減輕高油價對民眾造成的負擔，南韓規劃發放高油價支援金，台灣是否跟進？國發會副主委高仙桂表示，韓國作法與台灣有差異，我國從前端透過中油吸收阻斷油價上漲，抑制後端對民生物價的影響，因為物價具向下僵固性，政府希望從前端阻斷，而非物價上漲後再補貼。陳淑姿也表示，政府先從凍漲油價開始，避免後續衍生額外支出。

另，中油董事長方振仁表示，四月起陸續有四艘油輪、共八〇〇萬桶原油從紅海運出，第一艘預計五月初抵台，後面每月抵達一艘。經濟部次長賴建信補充，自中東戰事爆發以來每天開會，並假設荷莫茲海峽完全封閉的情境，從其他現貨市場、非中東地區調度，這兩天也有天然氣船靠港，目前國內石油、天然氣都超過法定安全存量，石油為九十天、天然氣十一天。

針對輸入性通膨風險，央行副總裁嚴宗大表示，央行會觀察以美元計價的進口物價走勢，並判斷是否具持續性，做為政策調整依據。他強調，新台幣走勢受資金進出與國際美元走勢影響，央行匯率政策是維持新台幣「相對穩定」，出口競爭力並非央行最主要考量，「我們看的是整體對物價的影響」。

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