「荷姆茲」再封數月 加劇亞洲經濟風險

如果美國與伊朗的衝突加劇，導致荷姆茲海峽遭封鎖數月，國際油價恐飆漲至每桶170美元。（路透資料照）

彭博推最慘情境 油價飆170美元

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普封鎖荷姆茲海峽的威脅若施行，國際油價將進一步飆漲。根據彭博經濟研究推定情境，如果美國與伊朗的衝突加劇，導致荷姆茲海峽遭封鎖數月，國際油價恐飆漲至每桶一七〇美元。

彭博報導，川普封鎖荷姆茲海峽之舉，將使嚴重依賴中東能源的亞洲經濟體，包括中國與美國的盟友加劇面臨經濟風險。報告指出：「對於全球經濟與市場而言，最新的局勢發展使焦點再度回到下行風險，即油價上漲、經濟成長遭更大打擊，以及通膨升溫。」

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布蘭特原油昨一度跳漲八％、每桶超過一〇三美元。Onyx Capital董事總經理蒙特佩克指出，該期貨價格沒有反映美國真正封鎖荷姆茲海峽的後果，隨著每日損失一二〇〇萬桶原油供應，該封鎖將從區域衝突轉變成全球衝突，油價恐急速飆漲至一四〇至一五〇美元。他說：「美國過度聚焦伊朗，而沒有考慮到對全球造成的衝擊，亞洲與南太平洋國家都在受苦。」

韓禮士基金會貿易政策主管艾姆斯指出，封鎖荷姆茲海峽，對亞洲的衝擊不僅是能源，還包括從肥料到包裝，甚至紡織品供應等下游產業都受波及；此種干擾不是暫時性問題，可能是長期議題，對亞洲尤其是如此，因可供選擇的替代方案不多。

彭博經濟研究推定中東戰爭及其對全球經濟衝擊的三種情境，若衝突以低強度持續進行，第二季平均油價每桶達一〇五美元，第四季跌至八十五美元，則今年全球經濟成長率二．九％、年底通膨率達四．二％。

全球GDP放緩至2.2％ 通膨衝5.4％

若衝突強度升高，荷姆茲海峽遭封鎖數月，油價將飆漲至每桶一七〇美元，今年全球經濟成長將放緩至二．二％、年底通膨率恐升至五．四％。

在長久停火或伊朗政權垮台的情境下，荷姆茲海峽將更快開放，油價將降回衝突前水準，全球經濟成長將達三．一％、年底通膨率為三．七％。

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