川普：高油價 恐至期中選舉前

美國宣布將封鎖荷姆茲海峽後，由於市場擔憂伊朗將展開報復行動，週一布蘭特原油期貨價格大漲6.9％，西德州中級原油期貨價格勁揚7.4％。（法新社資料照）

美封鎖荷姆茲海峽 油價再破百 金價一度大跌2.2％

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國與伊朗在巴基斯坦的談判破裂，美國從美東時間十三日早上十時開始封鎖荷姆茲海峽，國際油價再度衝破一〇〇美元。美國總統川普表示，石油和汽油價格可能在十一月期中大選前仍維持高檔。美元聞訊走高，因油價飆升恐使美國通膨居高不下，影響聯準會（Fed）利率決策，金價則走低。

美國宣布封鎖荷姆茲海峽後，因市場擔憂伊朗將展開報復行動，週一布蘭特原油期貨價格大漲六．九％，報每桶一〇一．八一美元；西德州中級原油期貨價格勁揚七．四％，報每桶一〇三．六九美元。

請繼續往下閱讀...

川普十二日在邁阿密接受「福斯新聞」節目訪問，被問及石油和汽油成本在秋天是否下降時表示：「可能會一樣，或者略高一些，但應該差不多。」這是川普罕見地坦承他六週前決定攻擊伊朗可能帶來的政治後果。

根據油價追蹤網站GasBuddy的數據，今年四月大部分時間，美國全國加油站的平均汽油價格都超過每加侖四美元（每公升新台幣三十三．六元），而今年二月的平均汽油價格每加侖不到三美元（每公升新台幣二十五．二元），過去一年的平均汽油價格每加侖從未超過三．二五美元（每公升新台幣二十七．三元）。

通膨疑慮再度升高 Fed降息可能轉升息

隨著油價飆破一〇〇美元，美國通膨疑慮再度升溫，不僅澆滅Fed今年降息預期，甚至可能轉為升息以壓制通膨。彭博美元指數聞訊上漲〇．三％，金價一度大跌二．二％，每英兩報四六五〇美元，之後跌幅收斂至〇．六％。

KCM Trade首席市場分析師華特爾（Tim Waterer）表示，油價飆破一〇〇美元後，市場關注焦點立即轉向Fed可能升息來壓制通膨，因此波及金價表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法