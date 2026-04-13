〈財經週報-財經焦點〉長期推展經貿外交 蕭美琴親臨中國信託駐台使節晚宴

中國信託成立60周年舉辦中國信託駐台使節晚宴，蕭美琴副總統（中）親臨致詞，中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）、中信金控副董事長吳一揆（左）及在場逾20位重要駐臺使節及代表共同出席。（中信金控提供）

記者高嘉和／台北報導

中國信託長期推展經貿外交，自1966年成立至今已發展成為台灣最具國際化的金融機構，今年適逢中國信託成立60周年，中信金控（2891）4月9日特別舉辦「中國信託駐台使節晚宴」，邀請副總統蕭美琴、逾20位亞太及北美地區的駐台使節及代表共襄盛舉，共同見證中國信託60年來促進台灣金融產業發展、致力投入企業社會公益及提升國際能見度的貢獻。

蕭美琴致詞時首先感謝中信金控創辦人辜濓松先生對於台灣經貿發展的耕耘，使得中信金控得以克服70年代的石油能源危機、80年代複雜的國際外交局勢、90年代的亞洲金融風暴及目前最受矚目的地緣政治挑戰，善用創新科技提升服務品質，以金融專業攜手客戶走出台灣、邁向國際。

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她更肯定中國信託長期支持政策發展，特別是中信慈善基金會董事長辜仲諒對於台灣基層棒球及女子棒球領域的投入，可促使更多懷抱夢想的台灣好手參與體育領域多元發展，亦針對慈善、反毒、教育及藝文發展的成效印象深刻；副總統期勉中信金控持續成長，迎向下一甲子的榮耀。

辜仲諒更強調，成長的過程中時常陪伴辜濓松創辦人出席各大國際經貿組織活動，見證其金融、外交、文化和慈善等領域的卓越貢獻，因此他持續關注台灣金融產業升級、國際金融合作與永續發展等議題，盼藉此延續辜濓松創辦人致力回饋社會的信念。

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