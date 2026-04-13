〈財經週報-投資觀點〉中東衝突造成金融市場震盪 海外債成穩健布局焦點

隨著Fed降息空間擴大，美債殖利率曲線有望下行。對投資人而言，當前正是布局美債「鎖高息、拚價差」的關鍵窗口，透過利率下滑帶動債券價格回升，創造資本利得。（法新社）

■孫成保

2026年全球投資市場在地緣政治與經濟變數交織下持續震盪，特別是中東戰事升溫，使能源價格與通膨預期反覆波動，進一步加劇金融市場的不確定性。

掌握海外債穩定配息優勢 構築抗震投資組合

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在此環境下，愈來愈多投資人開始重新檢視資產配置策略，「股債平衡」概念再度受到重視，股票具備資本增值潛力，但波動相對較大；債券則可提供穩定收益與抗震效果。投資人同時配置股票及債劵，有助於降低整體投資組合的波動性，打造穩健的投資組合。

面對市場動盪，海外債投資展現多重優勢。首先，海外債具備穩定配息特性，能為投資人帶來持續且相對穩定的現金流。即使短期市場波動，債券利息收入仍相對穩定，適合希望降低資產波動、追求固定收益的投資族群。

彭博美債殖利率破5.2% 鎖定優質投等債正當時

其次，根據《彭博》資料顯示，彭博美國綜合投資等級公司債殖利率達5.2%，處於近15年來高點。在目前利率水準下，投資人可留意信用評等較佳的投資等級債劵，以掌握相對優質且穩定的收益機會。

再從經濟基本面觀察，2026年2月美國非農就業人數減少9.2萬人，低於市場預期的新增約5.9萬人；失業率由4.3%上升至4.4%，顯示美國勞動市場偏弱。在此情況下，美國聯準會成為全球主要國家中少數仍有降息空間的央行。若美國聯準會啟動降息循環，美債殖利率將有望下滑，投資人除可領取穩定息收外，亦有機會獲取資本利得。

整體而言，在中東戰事持續、全球市場震盪加劇之際，2026年正是重新調整資產配置的重要時刻。透過布局海外債券投資，投資人不僅能在不確定環境中獲取穩定收益，也能有效提升整體投資組合的防禦能力。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

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