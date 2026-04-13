〈財經週報-投資趨勢〉區塊鏈悄然成為全球新興經濟體

以以太幣（ETH）為例，它不僅是鏈上金融的基礎抵押品，更透過寫入協議的「銷毀機制」與「質押誘因」，實現了免除人為干預、規則預期明確的自動化貨幣政策。這種「可編碼的信用」正成為區塊鏈經濟體區別於傳統金融的主權特質，重新定義數位資產的長期經濟價值。（路透）

■黎樂知

過去十多年，公有區塊鏈被形容為投機資產或新奇科技。如今，市場逐漸意識到區塊鏈已發展為一套擁有原生貨幣、產業結構、使用者及貨幣制度的數位服務體系，其運作方式或更接近具主權特質的經濟體，而非單純軟體平台。

從軟體平台到主權特質經濟體

早期視區塊鏈為軟體公司，忽略了每條公鏈均以一種原生貨幣運行，支援網路上每筆交易。比特幣或以太幣等在各自生態中扮演基礎貨幣角色，用於支付服務、獎勵參與者、以及衡量經濟活動規模。從傳統經濟角度來看，這類貨幣同時具備紀錄帳本及交換功能，如同國家透過貨幣制度推動經濟運作。

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區塊鏈透過可編碼的供應機制及費用結構，塑造鏈上經濟行為，支撐包括金融服務、交易、遊戲、支付，以至近年逐步擴展至知識產權及實體世界基建等領域。有些區塊鏈專注單一產業，有些如以太坊則涵蓋廣泛多元的數位經濟體。若將錢包地址視為公民、應用程式視為企業、交易視為經濟活動，區塊鏈可視為一個開放、無需許可、且能計算自身國內生產毛額（GDP）的經濟體。

衡量經濟增長新方式

區塊鏈具高度透明性，使其交易、合約及錢包活動均可被即時追蹤，為投資人提供近乎即時的經濟狀況，有如類似GDP的框架。最直接的指標是消費活動，體現在交易、借貸或與應用程式互動所產生的手續費，反映採用率及經濟活力。同時，生態系統補助及驗證者獎勵，相當於區塊鏈公共基建投資，如一般經濟體所謂政府支出。投資活動則體現於保障網路安全的質押資本、流動性、以及新應用程式的開發資源配置。區塊練之間亦存在淨出口概念，一方面將價值輸出至其他網路，同時接納穩定幣及其他代幣，用以比較不同鏈上經濟體的規模與韌性。

隨經濟擴張而增長的人口

如同實體經濟，人口結構影響勞動力、需求及增長預期。區塊鏈世界對應的則是錢包地址的擴張與活躍。交易者、開發者或日常用戶的錢包定期與應用程式互動越多，數位經濟體的深度與韌性也隨之提升。納入這些增長趨勢至整體經濟效應，有助投資人了解區塊鏈的活動規模，更重要的是，由誰推動經濟以及是否隨時間變得更多元。

貨幣、通膨與貨幣設計

部分評論家指出加密貨幣未能廣泛用於日常消費，難以發揮貨幣功能，但忽略了貨幣核心作用是在其自身經濟體有效運作。如以太幣在以太坊生態中不可或缺，是交易所的主要交易對、借貸的核心抵押品，亦是所有鏈上交易的支付方式，無疑具備貨幣實質功能。此外，相對傳統貨幣較依賴人為判斷、政治壓力及機構授權，區塊鏈貨幣關鍵差異在於可編碼，供應週期、銷毀機制及質押誘因均寫入協議，貨幣政策高度透明、規則明確、且可預期。

投資新視角

對投資人而言，視區塊鏈為數位經濟體，能徹底重塑分析框架，焦點不再於加密資產是否具投機性，而是評估哪些區塊鏈經濟體增長最快、產業結構最多元、貨幣設計是否具可持續性、及其原生貨幣能否成為可信的長期價值儲存工具等等，如同投資人在實體市場關注的核心指標。

在資產配置者尋求增長與分散佈局，區塊鏈不再只是追逐炒作的市場，而是開放透明、數據豐富、且持續擴張的全球化新型經濟體。

（作者為富達國際數位資產投資策略總監）

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