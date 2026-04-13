〈財經週報-國際展望〉管理風險和不確定性是我們職責所在

在勞動力轉弱的預期下，市場正屏息關注政策轉向「鴿派」的可能性。（歐新社）

■約翰娜．科克倫（Johanna Kyrklund）

最近幾週，市場充斥著由伊朗衝突所引發的不確定性，這對能源供應造成了重大衝擊 。與此同時，正處於AI人工智慧帶來的史無前例破壞性創新中，這對勞動力市場和商業模式的影響仍難以預估。

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在面臨難以定價（Price-in）的事件與趨勢時，投資人該如何制定策略？思考市場中哪些面向是相對明確的，藉此建構出更具韌性的投資組合 。

所確定的趨勢有哪些？

近年來，已從一個容易受通縮衝擊的全球化世界，轉向一個更容易受通膨衝擊、地緣政治更不穩定的去全球化世界 。在這樣的背景下，大宗商品與實體資產能發揮多元配置的效果，而債券作為緩衝風險的角色則不再那麼有效。由於西方國家的財政刺激力道，之前就已經擔心通膨風險被低估。伊朗的衝突放大了通膨風險，但這對政府公債看法的結論是一致的—維持偏空（Negative bias）立場 。

美國的信用利差（Credit spreads）定價反映的是完美情境，而非市場波動。隨著超大型雲端運算商（Hyperscalers）投資在 AI基礎建設，追求收益的投資人持續持有大量發行的債券，維持著一種微妙的平衡。自2008年金融危機以來，私募信貸（Private credit）接替了銀行的角色並持續擴張，這也增加了市場的透明度的難度。

勞動力市場仍是各國央行政策的核心驅動力，特別是在美國。儘管能源價格飆升可能引發通膨壓力，但如果勞動力市場轉弱，特別是考量到AI破壞性影響的不確定性，聯準會（Fed）很可能會傾向鴿派立場 。因此，請持續關注薪資成長與初領失業金人數，不要預設這波能源價格衝擊之後必然會跟隨著利率衝擊 。

為意外做好準備

現階段投資人與其問：「接下來會發生什麼？」，不如問：「如果發生意外，我的投資組合表現會如何？」。在任何時刻，市場的定價都反映出一系列情境的機率加權。而思考各種市場情境分佈的形態，有助於評估資產類別之間的相關性，並建立更具多元化與韌性的投資組合。雖然當前估值偏高、週期末動能減弱以及地緣政治不確定性等因素可能導致股市波動加劇，但政府支出和技術創新所帶來的結構性較高名目成長，依然為投資者帶來機會，因此股市仍是對抗通膨的優質資產類別。

（作者為施羅德集團投資長）

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