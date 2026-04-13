〈財經週報-國際展望〉告別反射性拋售！地緣風險不可避 但可管理

投資正進入一個「風險常態化」的時代，不如建構具備高度糧食與資源安全的長期投資組合。（彭博）

■李俊鋒

過去幾年，全球金融市場經歷了一段極不尋常的動盪期。從烏俄戰爭、中東衝突到美中角力，地緣政治風險似乎已成為新聞頭條的常客。傳統投資智慧說明，地緣政治緊張是市場的「大忌」，往往伴隨而來的是反射性的恐慌拋售與指數重挫。然而，觀察到一個顯著的趨勢演進：地緣政治風險與市場下跌之間，已不再能畫上簡單的等號。

面對「不可控」的全球局勢，投資人應轉變思維。投資正進入一個「風險常態化」的時代，與其試圖預測下一個黑天鵝，不如學習如何管理這些不可管理的風險，建構具備高度「韌性」的長期投資組合。

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為何市場對地緣政治「鈍化」了？

回顧歷史，重大的地緣政治事件（如1970年代的石油危機或2001年的911事件）往往導致市場長期低迷。但近年來，即便地緣政治警報頻傳，股市展現的韌性卻令人驚訝。這種「脫鉤」現象主要源於以下三大因素：

1.結構性增長趨勢的「抗藥性」

現代經濟的驅動力已發生根本變化。人工智慧（AI）、數位轉型與淨零排放等長期大趨勢，其影響力橫跨國界。即便局部地區發生衝突，企業對高效能運算、自動化與綠色能源的需求依然強勁。當獲利能力受技術革新而非政治版圖主導時，市場對政治噪音的敏感度自然下降。

2.風險的「預期管理」與定價

過去市場害怕的是「未知的未知」。然而，在當前資訊透明且地緣角力長期化的背景下，許多風險早已被市場參與者反覆討論並「部分定價」（Priced-in）。當衝突爆發或升溫時，由於預期早已存在，市場的反應往往比預期更平淡，甚至出現「利空出盡」的反彈。

3.供應鏈重組帶來的「局部紅利」

地緣政治動盪確實破壞了舊有的全球化格局，但隨之而來的「近岸外包」（Near-shoring）與「友岸外包」（Friend-shoring）卻也創造了新的經濟動能。對於部分地區（如台灣的半導體產業或印度的製造業）而言，地緣政治風險反而推動了供應鏈的戰略地位提升，轉化為實質的投資機會。

從「預測」轉向「場景管理」

地緣政治風險最危險的部分不在於其本身，而在於其「不可量化性」。傳統的風險模型往往假設市場遵循常態分布，但地緣政治屬於「肥尾效應」（Fat-tail risk），一旦發生，影響極大且難以精準預測時間點。

因此，建議投資人拋棄「預測衝突何時爆發」的短線思維，轉而採用「情境分析」（Scenario Analysis）。這並非預測哪一個劇本會發生，而是去推演：如果場景A發生，我的投組會如何？如果場景B發生，我有多少緩衝空間？這種方法能幫助投資人在情緒焦慮的市場中，保持理性的決策框架。

實戰建議：如何建構因應現狀的「韌性投組」？

在風險常態化的新紀元，給予台灣投資人以下三大具體的建構建議：

一、擁抱「安全」主題：將風險化為轉機

當前地緣政治的核心在於「國家安全」。這不僅限於傳統國防，更延伸至：

•能源安全：減少對敵對地區能源依賴，推動再生能源與儲能系統的投資。

•糧食與資源安全：關鍵礦產與農業技術的自主化。

•數位安全：隨著網路戰爭升溫，資安軟體與基礎建設的需求將持續增長。

投資於這些具備政策支撐的主題，能讓投組在地緣動盪中具備天然的防禦力。

二、多元配置的「進化版」：納入另類資產

傳統的60/40股債配置在通膨與地緣政治雙重干擾下，相關性有時會提高，削弱避險效果。建議應適度納入另類資產，如基礎建設、大宗商品或私募資產。這些資產通常與公開股債市場相關性較低，且部分具備抗通膨特性，能作為投組的「避震器」。

三、保持長期視野，避免「反射性操作」

數據顯示，因地緣政治恐慌而離開市場的人，往往會錯過隨之而來的快速反彈。投資人應專注於企業的「基本面韌性」。高品質、具備強大現金流且擁有全球定價權的企業，不論地緣政治版圖如何更迭，都能憑藉其競爭優勢持續獲利。

投資人的新心法

面對不可控的國際局勢，投資人最需要的不是精準的預言水晶球，而是正確的心理建設與紀律。地緣政治確實增加了市場的複雜度，但這並不代表投資機會的消失。

成功的投資不在於避開風暴，而是在於了解風暴的本質，並在風暴中依然擁有一套穩健的導航系統。透過情境分析、主題配置與對長期價值的不懈追求，完全可以在動盪的年代中，管理好那些「不可管理」的風險，實現財富的持續成長。

（作者為施羅德投資多元化資產策略師）

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