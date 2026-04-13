〈財經週報-看盤焦點〉台股基本面無虞 風險鈍化後多產業反彈可期

台積電 AI供應鏈的霸主地位依然穩固，市場靜待台積電法說會對資本支出的指引。（歐新社）

■周暐耘

美伊戰事升溫引發市場震盪，外部地緣政治風險固然干擾了市場節奏與資金情緒，卻未能撼動台灣產業的實質成長軌、台股基本面並未轉弱，一旦風險鈍化、油價回穩，台股不只有條件守穩，更具備從AI核心向外擴散、形成多產業同步反彈的結構基礎。

台股打破變盤魔咒 穩守32000點大關

這波市場恐慌未進一步惡化，川普政府的「雙面外交」扮演了關鍵的緩衝角色。強硬威懾與談判訊號並行釋出，讓市場在最脆弱的時刻找到情緒出口，避免恐慌演變為系統性拋售。台股在此背景下展現出相當的韌性，不僅未出現外界預期的「清明變盤」，更在資金雖趨保守、卻未見明顯撤退的格局下，穩守32,000至34,000點區間。這樣的走勢說明一件事：市場賣的是不確定性，而非台灣的基本面。

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從數據來看，台灣的基本面從未真正轉弱：主計總處上修2026年GDP成長率至7.71%，央行也調高至7.28%，AI結構性需求帶動出口與投資持續擴張，是兩者共同的上修理由；前兩月外銷訂單年增41.3%，景氣燈號連續三個月亮紅，綜合分數創近五年高點。言下之意，當前市場的壓力，來自外部地緣政治的不確定性，而非內部成長動能的衰退。

AI概念股重啟信號浮現 市場靜待台積電法說會

後市的問題，從來不是要不要避險，而是風險過後，誰最先站起來。從產業基本面判斷，AI供應鏈仍是答案最清晰的方向。3月營收陸續揭露，市場正依據企業實績重新定價，資金也在震盪中悄悄向基本面回歸，CoWoS、SoIC等先進封裝擴產題材持續推進，台積電在AI加速器供應鏈的核心角色從未動搖。本週法說會是近期最重要的觀察重點，若台積電（2330）對AI需求與資本支出釋出正向展望，不僅有助於穩定市場預期，更可能成為相關概念股重新啟動的信號。

更關鍵的是，這一輪AI行情的擴散範圍已遠超過去，PCB供應鏈受惠於AI伺服器規格升級，高階材料比重持續提升，供需緊張與ASP上修效應已開始反映在產業預期中，且這並非短期題材，而是規格躍升下的結構性改變。散熱族群因新世代高功耗GPU平台導入，液冷與高階散熱解決方案需求持續增加；光通訊方面，資料中心高速傳輸規格快速升級，800G與1.6T需求強勁，光收發模組與CPO相關零組件的中長期成長性日益明確。從設備、廠務、特化材料到網通，愈來愈多次產業已能直接分享AI資本支出擴張的紅利。這正是台股風險消退後，有望出現「多產業擴散反彈」而非單線拉抬的最重要結構基礎。

地緣政治與油價成雙效指標 資金蓄勢待發

第二季台股投資邏輯未被破壞，關鍵只看兩件事：地緣政治風險是否持續升溫，以及油價能否回穩。前者若緩解，資金將重回獲利與趨勢，AI主軸續強，PCB、光通訊、散熱、設備、廠務等族群也具補漲條件；若情勢惡化，則降槓桿、保現金，以紀律應對。

台股不缺成長，缺的是風險降溫後讓資金出手的理由。對有耐心的人而言，這樣的時刻，往往也是起點。

（作者為富蘭克林華美投信第一富基金經理人)

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