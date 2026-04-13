〈財經週報-台股熱點〉AI應用題材全面升溫 LED相關個股強勢表態

2026年台灣光電大展上週燃爆LED族群，隨著Micro LED與AI應用題材全面升溫，帶動相關個股強勢表態。 （記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

2026年台灣光電大展上週點燃LED族群，隨著Micro LED（微發光二極體）與AI應用題材全面升溫，帶動相關個股強勢表態。其中，鼎元（2426）上週五收在漲停價47.3元，週線連7紅，區間漲幅高達153.6%；光鋐（4956）與榮創（3437）上週分別上漲8.64%、8.62%，艾笛森（3591）亦上揚4.46%。富采（3714）一度衝上59.4元、創近4年來新高，雖因減資因素單週收黑，仍顯示資金對LED族群的高度關注。

從產業面觀察，此波行情核心來自顯示技術升級與AI應用交會。隨著面板報價回升、Micro LED與先進封裝題材發酵，LED產業不再只是傳統景氣循環，而是逐步與AI基礎設施、光通訊等新應用連動，市場對中長期成長動能的想像空間顯著放大。

請繼續往下閱讀...

彭双浪：Micro LED為富采成長關鍵

富采董事長彭双浪指出，Micro LED將成為集團未來成長關鍵引擎，主要聚焦「顯示」與「光通訊」兩大領域。在顯示端，涵蓋高階顯示、穿戴裝置與車載應用，多項產品已進入客戶驗證階段；在光通訊方面，則搭上AI伺服器需求爆發的趨勢，帶動新一波應用擴展。

錼創-KY（6854）董事長李允立亦提到，Micro LED產業「沒有像現在這麼好的時間點」，特別是在AR眼鏡與AI伺服器雙引擎帶動下，市場已從過去的不確定性走向明確成長。他進一步分析，AI資料中心帶動光通訊需求，使Micro LED開始切入短距離傳輸應用，相較銅線可降低70%至90%功耗，成為高耗能AI伺服器的重要解方之一。

從全球市場來看，超高解析顯示需求亦持續升溫，根據MarketsandMarkets預估，全球8K技術市場規模將自2024年的122.8億美元成長至2036年的1024.6億美元，年複合成長率達18.2%，其中Micro LED、OLED等新型顯示技術被視為推動產業升級的關鍵動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法