〈財經週報-本週熱點〉國銀人民幣存款餘額 面臨千億元保衛戰

中央銀行即時將公布3月底的國銀人民幣存款餘額，人民幣存款不斷流失下，面臨千億元保衛戰。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

中央銀行本週將公布3月底國銀人民幣存款餘額，在人民幣存款不斷流失下，面臨千億元（單位為人民幣，以下省略）保衛戰。另外，主計總處將公布2月受僱員工薪資與人數，由於今年春節落在2月，在年終獎金入帳，以及去年基期較低下，預估2月總薪資的年增幅會相當顯著。

根據央行資料，截至2月底國銀人民幣存款餘額為1,090.73億元，創下2013年10月以來、11年半新低，從去年8月迄今已經連續7個月減少。

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其中，2月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為823.46億元，較1月減少10.43億元或1.25%；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額為267.27億元，月減2.91億元或1.08%，法人戶與散戶同步減碼。

回顧人民幣存款發展，央行於2013年2月開辦DBU人民幣存款業務後，散戶一度熱烈參與。自2018年美中貿易戰爆發後，人民幣存款規模已連8年減少，至今年2月僅剩1,090億元。

年終獎金入帳 預估2月薪資成長顯著

主計總處則將公布2月薪資調查，預期將受到春節落點不同的影響。據主計總處統計，1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8,819元，年增2.90%；剔除物價因素後，實質經常性薪資為4萬4,300元，年增2.18%，創下11年來同期最高增幅；但若加計獎金及加班費，1月總薪資平均為7萬6,495元，年減30.91%；實質總薪資則為6萬9,415元，同樣也年減31.38%。

主計總處指出，1月經常性薪資成長顯著，除反映企業調薪制度與最低工資調升外，去年1月適逢春節工作天數較少，影響業績獎金等變動薪資發放，基期較低使得今年1月增幅相對突出。

總薪資表現也因為春節落點不同影響年終獎金發放而有不同表現。

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