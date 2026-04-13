〈財經週報-房貸管制〉房市買氣陷谷底盤整 央行「微鬆綁」成關鍵

2025年前兩月、2026年前兩月全國買賣移轉棟數比較

記者徐義平／專題報導

今年 1、2 月六都買賣移轉棟數合計約 2.87 萬棟，雖年減 4%，但相較於去年大幅萎縮，買氣衰退幅度已明顯收斂。（資料照）

全台預售屋買氣築底，對比第7波選擇性信用管制前買氣大幅衰退近7成，近期則呈現築底情形，自去年10月至今年1月，已連續4個月守住3,000件關卡；而今年前2月六都買賣移轉棟數合計約2.87萬棟、年減約4%，顯示去年房市買氣歷經大幅萎縮後，目前呈築底盤整趨勢。

隨著央行緩步鬆綁信用管制，包括換屋協處延長至18個月、第2戶房貸成數從5成提升至6成，有房產業者認為，房市管制措施已從嚴格管控逐步走向「微」鬆綁跡象。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，央行信用管制「微」鬆綁後，房市恐慌情緒預期會逐漸消散，預測今年房市交易量回升機率較高，其中預售屋因去年成交件數基期低，今年即便衰退、幅度仍有限，甚至有可能回升。不過，因待售新建案位於歷史高檔，建商手上存貨需慢慢去化，房價應難以大漲。

從預售屋及成屋交易量來看，今年第1季已經擺脫去年墜崖式下修的陰影，主因去年初的房市內外交迫，包括國際又有關稅戰、地緣政治、通膨回頭、降息止步、股匯雙殺等不確定性議題，國內則有選擇性信用管制在前1年第3季末上路，加上「平均地權條例」修正案上路，因此預售屋禁止轉售、銀行房貸荒等調節措施，全面性扼殺市場買氣，讓市場只剩下自住的剛需買盤，連換屋族都因第2戶限貸而動彈不得，所以交易量直接落底。

央行微鬆綁 鼓勵自住跟置產剛需

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，去年第3季金管會先排除新青安在「銀行法」第72-2條的計算內，後續央行又放寬先買後賣的換屋協處至18個月，去年底還把不動產貸款集中度管制的權限下放到各銀行，即便不是具體的鬆綁，但不再加碼且持續宣示支持剛需進場的立場，有為房市立下底線的效果。

此外，房價議價、修正空間加大，也等於鼓勵剛性需求、長期置產客進場，因此從去年底就算房市度小月，但今年只要中東戰局不再擴大衝擊，又有第2戶的成數提升的精神上鼓勵，預期房市買氣不會再出現動輒1至2成的下跌幅度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，今年房市呈現量縮價格盤整，但外在資金條件其實對於房市有利，只是股市太過暢旺，因此就資金投資機會成本來看，當前還是股市比較誘人，所以即使央行略為鬆綁，對於房市也是屬於信心提振，短期內自用當道的格局不會有太大變化，只是購屋民眾的購屋能力慢慢增加，等待一個好的時機點才會入市。

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