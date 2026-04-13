〈財經週報-房貸管制〉房地產仍受嚴格金融管制 房產業提4大建議

房市管制放寬4建議

記者徐義平／專題報導

過去1年全台預售屋

央行放寬第2戶貸款成數從5成提升至6成，加上之前換屋協處延長至18個月，甚至不動產集中度管理回歸各銀行等措施，央行信用管制已有緩步放寬管制情況。不過，不動產開發公會全聯會理事長楊玉全仍認為，整體來說房地產仍受到相當嚴格的金融管制手段壓抑。

目前央行政策側重於「防範投機」，但公會主張應將「首購自住」與「多戶投機」嚴格切割。 （資料照）

因此，楊玉全拋出四項建議，希望央行能夠適度放寬管制︰第一是放寬首購族的收支比限制，多數首購族屬於負擔能力有限的族群，若銀行審核房貸指標的收支比踩的太緊，會讓首購族更難一圓買房夢，希望能夠放寬收支比認定，給予更長的寬限期或是適度放寬放貸標準。

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嚴格限貸 造成民眾房貸成數巨大差額

第二項建議是高價住宅房貸成數管制認定門檻能夠跟上近年的房價、營建成本上漲幅度，尤其雙北市以外認定門檻為4,000萬元已超過10年未調整，例如，有民眾3年前以總價3,600萬元在新竹買了1戶預售屋，但交屋時碰上房價上漲，銀行鑑估價值超過4,000萬元，導致被認定為高價住宅，房貸成數瞬間從當初預想的7成限縮至最高3成，房貸成數落差高達4成，自備款也從1,080萬元拉高至2,520萬元，交屋時要補足1,440萬元的房貸差額，對於購屋民眾的財務調度造成極大困擾，若無法湊足差額，最壞恐面臨違約的情形。

楊玉全表示，第三項建議是放寬土地融資、限期18個月內開工的管制，年初發生「土方之亂」，打亂不少建案的工程進度，甚至已成為建案不可控的因素，加上目前審照、行政程序要耗費相當時間，18個月內要開工對建商來說實在太嚴格，希望能夠放寬該項限制。

第四項建議則事關過去3年內買預售屋的民眾，主因央行對於房貸集中度管制仍嚴格執行，在門檻上限未做任何彈性下，房貸已發生排擠效應。因此，建議銀行針對這群即將面臨交屋的民眾，能夠適度保留分戶貸款的餘額，主要供過去3年買預售屋的民眾申貸，一來可以降低交屋因房貸申請不到、或排撥太久，甚至貸款成數不足所引發的交屋糾紛。

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