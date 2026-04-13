〈財經週報-房貸管制〉不動產放款比率降 金管會持續總量控管

國銀業者強調，目前仍採取「總量控制、回歸內控」為主，以維持金融穩定。（資料照）

記者王孟倫／專題報導

銀行法72之2條相關統計

根據金管會統計，本國銀行依「銀行法」第72條之2計算的不動產放款比率，近期已降至約25%，不僅創近14年新低，且呈連續下滑趨勢。金管會表示，從監理角度來看，銀行在規範下，仍具備相當授信空間，可支應住宅、建築及不動產相關融資需求。國銀業者強調，目前並未全面放寬不動產授信總量管制，仍採取「總量控制、回歸內控」為主。

「銀行法」第72-2條有「不動產放款天條」之稱，明定商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過總存款及發行金融債券之和的30%。根據統計，本國銀行36家（不含土銀及輸銀）不動產放款集中度平均比率，截至2月底為25.11%，較上月25.29%下降；其中，「分子」（住宅貸款、建築貸款及企業建築融資）15.53兆元，「分母」（存款總額加計金融債發行餘額）為61.84兆元。

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不動產放款比率降至25% 14年新低

金管會銀行局表示，上述規定旨在避免銀行資金過度集中於不動產，以降低金融風險；若水位接近30%，銀行將會收緊房貸放款、降低貸款成數或提高利率等。

對此，銀行局長童政彰說明，整體不動產放款比率已經創兩項紀錄，一是2012年5月以來新低，顯示國內房市放款風險控管持續；二是不動產放款比率連續9個月下降， 顯示銀行端對不動產放款已獲得控制。

童政彰直言，近5年來不動產放款比率介於25.4%至27.2%，顯示「法規面壓力已有緩解」，應該不會造成銀行辦理房貸的限制；若根據目前比重，銀行在不動產授信動能，是有足夠的放款空間。此外，自2025年9月至2026年2月，8家公股銀行不計入「銀行法」第72條之2限額的新青安貸款餘額為1.772億元。

銀行局主祕周正山則表示，相較過去逼近30%法定上限，銀行整體不動產授信壓力已明顯緩解，釋出一定承作空間。銀行應藉由吸收存款、擴大分母，維持自住與首購房貸的供給，進行存放款的平衡，而非僅縮減房貸。至於「銀行法」72-2條是控管銀行流動性的法律上限，不能成為限縮民眾自住與首購貸款的理由，換言之，只要符合授信條件的首購與自住需求，銀行業就必須提供合理支持。

銀行業：兩大緊箍咒未解 有額度但不易取得

不過，國銀主管表示，即使法規空間略為擴大，內部風險控管標準反而更趨嚴謹，形成「有額度但不易取得」的現象，因為最核心的限制仍在，也就是「兩大緊箍咒」未解，一是「銀行法」第72條之2，規範銀行不動產放款占總放款比率上限；二是央行執行的不動產授信總量管制，也就是集中度控管，這使得銀行須更審慎分配房貸額度。

國銀主管直言，政策法規與實際執行往往會有落差，也就是徒法不足以自行，例如，不動產授信銀行多採較保守估價策略，民間可以貸款動用的金額往往會被壓縮，實際能夠取得資金的狀況，還要再打折扣；尤其貸款成數內控、總量控管的額度分配，都會讓民間取得資金過程中、綁手綁腳，進而導致實際成效不如預期。

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