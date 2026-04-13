〈財經週報-房貸管制〉打房不再硬碰硬？ 央行漸進式鬆綁

央行近期針對房市政策採取「漸進式鬆綁」策略，除解除不動產放款總量管制並回歸銀行自主管理。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

去年底不動產放款集中度總量管制屆滿1年後，中央銀行已正式宣布鬆綁，回歸由各銀行內部自主管理，並於今年3月理監事會議後進一步「微調」第7波信用管制措施。針對近期引發關注的「土方之亂」，央行也提出3項處理原則，授權銀行依個案彈性認定，若屬不可歸責於借款人因素，可協議合理展延動工期限。整體而言，央行在房市政策調整上採取漸進式鬆綁，以引導市場「軟著陸」。

央行授權銀行個案處理土方之亂 高雄已有展延先例

所謂「土方之亂」，源於內政部今年1月上路的「營建土石方全流向管理新制」，要求清運車輛加裝GPS並採電子化申報。該制度雖有助於防杜非法棄置問題，但因合規車輛供給不足，導致建商面臨調度困難與清運成本大幅上升，甚至影響工程進度，部分案件恐因延誤開工而觸及購地貸款18個月動工限制。

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對此，央行調查後指出，受影響案件數量仍屬少數，且多集中於大型建商。考量問題並非全面性現象，央行未採取整體鬆綁措施，而是改以授權銀行個案審酌，並確立3大處理原則，包括借款人須提出具體證明文件並經銀行查核、銀行須將個案納入整體授信評估，以及依實際情況給予彈性處理。央行舉高雄個案為例，若確屬不可歸責於建商的因素，可協議展延動工期限，例如延長6個月。

房貸申報「逐季改按月」 楊金龍拋回歸區域管制風向球

央行總裁楊金龍多次強調，房市管制的目標始終在於要讓房市「軟著陸」，而非「硬著陸」。他坦言，央行也會擔心若市場過度下修，未能及時調整政策，一旦「打趴」後要再拉回將相當困難，但若太早鬆綁，也有可能使得投機炒作死灰復燃，讓央行七波信用管制前功盡棄。因此，外界認為，央行將持續滾動檢討，應有機會朝逐步鬆綁方向邁進。

例如，有立委建議房市信用管制應採分區方式，而非全國一致標準，以避免對中南部或偏鄉地區造成「區域歧視」，影響地方發展及青年返鄉意願。楊金龍予以正面回應，他指出，在第7波信用管制推出前，第2戶貸款限制原本僅適用於六都與新竹縣市等特定區域，後因炒房現象擴散至全台，才擴大至全國實施；未來若房市明顯降溫至一定程度，不排除再度調整回區域性措施。

另，央行自去年底理監事會議後宣布鬆綁不動產貸款總量管制，改由各銀行自主管理，不再要求銀行設定控管目標；不過，為持續優化信用資源配置並掌握房貸市場動態，自今年起將不動產貸款申報頻率由「逐季」改為「按月」，同時將加強金融檢查。

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