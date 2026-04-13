房貸平均利率高掛2.67％ 17年次高

全國新增房貸平均期數、利率變化

〔記者徐義平／台北報導〕全國新增房貸平均利率連四季超過二．五％。根據內政部統計，二〇二五年第三季全國新增房貸平均利率約二．六七％，較上季小幅下降〇．〇一個百分點，為近十七年來次高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸利率創金融海嘯以來新高，原因有三，包括：央行啟動選擇性信用管制；二〇二二年全球升息浪潮抬升利率基期；「銀行法」第七十二之二條規定，讓銀行放貸水位吃緊，不得不採取「以價制量」。即便有新青安超低利率對沖，但中東戰事引爆通膨壓力，都使房貸利率易升難降格局不變。

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觀察去年第三季六都以及新竹縣市新增房貸平均利率，除新北市、桃園市以外，其餘四都及新竹縣市均寫下近十七年來新高。根據內政部統計，自二〇一六年第三季開始全國新增房貸平均利率跌破二％，並延續到二〇二二年第三季，亦即新增房貸平均利率不到二％維持超過六年。

二〇二二年第三季新增房貸平均利率重返二％，直到二〇二四年第三季，平均房貸利率則均不到二．四％；不過，二〇二四年第四季躍升至二．五四％，二〇二五年第二季更直衝二．六八％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，自從央行緊盯不動產放款集中度後，房貸利率與基準利率脫鉤情況明顯。然而，去年下半年開始，因房市交易極冷，房貸需求減少，等待房貸排撥時間已減少，房貸利率缺乏上衝動能，於高檔游移，預料今年房貸利率已至短期高點，再升有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸地板價應在二．一八五％，多數銀行對首購族房貸利率則落在二．五％，主因房貸仍屬銀行市場，且二．五％首購利率還是供不應求，導致新增房貸利率已達二．六七％，跟過往相比的確有點高。

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