去年Q3新增房貸 購屋族揹26.75年 史上最久

全國新增房貸平均期數、利率變化

新竹縣達29.5年最長

〔記者徐義平／台北報導〕去年第三季全國新增房貸平均還款期數長達三二一期、約二十六．七五年，寫下統計以來最長紀錄，且六都及新竹縣市等主要都會區，除台北市跟新竹市外，全寫下史上揹房貸最久期限，又以新竹縣三五四期、約二十九．五年最長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸還款期限越拉越長，主因房價大幅飆漲，購屋民眾透過長年期房貸降低每月還款負擔，同時銀行也願意提供三十年期房貸，導致長年期房貸成為購屋力重要支撐，當然背後也有擴大槓桿情形。

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根據內政部統計，全國新增房貸平均還款期數在二〇一五年第二季以前仍低於二四〇期、約二十年，二〇二三年第三季起突破三百期、約二十五年，且有越來越長的趨勢，二〇二五年第三季長達三二一期、約二十六．七五年，寫下二〇〇八年統計以來最長紀錄。

而去年第三季六都及新竹縣市新增房貸平均還款期數全數二十五年起跳，除台北市約二十五．五八年外，其餘均為二十七年以上，且六都及新竹縣市房貸平均還款年限已連續九季超過二十五年。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，去年成屋房價雖已回落但修正幅度有限，目前房貸還款年限三十年期已是主流，且四十年期比率逐步上升，加上台股欣欣向榮，部分民眾不急著清償房貸，將手上資金拿來投資，導致房貸期數持續拉長。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸還款期數拉長主要是高房價引發拉長還款時間以減輕每月負擔的需求，而新青安貸款打開兩個封印，一是貸款年期最長四十年、寬限期又長，一是以真正首購為限，提高年輕購屋者比率，也拉長還款期。另，第七波信用管制壓縮全國有房無貸、第二戶貸款，驅動買盤應對市場、制度面結構性變化，因此申貸期限越拖越長。

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