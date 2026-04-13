美伊談判破局 當心灰犀牛變黑天鵝

元大投顧董事長胡睿涵推估三大情境，認為短期最可能是「談判破局但不開戰」。（資料照）

3情境 最可能短期內不開戰

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊馬拉松談判昨宣布「破局」，不少投資人對於今日台股開盤感到憂心忡忡。元大投顧董事長胡睿涵推估三大情境，認為短期最可能是「談判破局但不開戰」，但也提醒中東情勢的利空隨時從「灰犀牛」變成「黑天鵝」，大家還是要多關注最新消息。

胡睿涵表示，談判破局推估有三大情境，第一種「談判破局但不開戰」，美國對伊朗的制裁會加碼，甚至再展開攻擊，但後續應仍有談判機會，因為雙方都不想衝突持續且再擴大，但也不願讓步，很可能進入「長期對峙」；此舉恐導致油價維持高檔震盪，全球到年底通膨壓力居高不下，中東風險常態化。

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第二種為「有限衝突升級」，代理人戰爭擴大，伊朗支持的勢力、葉門胡塞、黎巴嫩真主黨加大攻擊，美國則繼續空襲，軍事威嚇再升級，導致紅海航運受阻，全球供應鏈成本上升、油價短期再飆高。第三種是「核議題失控」，軍事衝突升級，伊朗接近或突破核武門檻，美國或以色列發動預防性打擊核武是紅線，一旦跨越中東軍事衝突絕對再升級，對全球經濟傷害最大。

她認為，談判破局不代表立刻衝突，而是進入「壓力測試階段」，短期最可能的狀況是「談判破局但不開戰」，但風險在於逐步轉向代理人衝突，甚至碰觸核紅線的情況下，投資人還是要小心中東情勢的利空，隨時從「灰犀牛」變成「黑天鵝」。

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