台股強彈法人回補 聚焦台積法說

台積電法說即將登場，挾著首季與單月營收雙雙創高的亮眼表現，市場對法說內容抱持樂觀期待。（中央社資料照）

營收創高 預期資本支出上修

〔記者張慧雯／台北報導〕台股因地緣政治風險降低而反彈，上週五台股收在最高點三萬五四一七點，再度改寫台股最高收盤價，三大法人單週回補超過二五〇〇億元。法人指出，接下來全市場屏息等待台積電十六日法說，多數內外資認為台積電股價上看二四〇〇元，里昂上調目標價至三〇三〇元最高。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台積電法說即將登場，挾著首季與單月營收雙雙創高的亮眼表現，市場對法說內容抱持樂觀期待，預期資本支出有望上修，帶動設備採購需求，也可望推升大盤指數有所表現。她認為，後續油價、台股成交量與晶圓龍頭走勢為指數走揚重要指標，台股投資聚焦晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件等強勢族群。

請繼續往下閱讀...

野村投信投資策略部副總樓克望表示，市場高度關注台積電二奈米先進製程與GAA（環繞閘極）架構的技術進展，在AI與高效能運算（HPC）需求由雲端延伸至邊緣裝置的趨勢下，先進封裝的良率表現、檢測能力與產能配置重要性持續攀升，進而帶動AOI檢測設備、製程自動化與相關耗材需求同步成長。他說，AI需求預期將延續至二〇二七年，包括高階玻纖布、高階載板、記憶體及先進晶圓代工等供應鏈表現也值得期待。

元大投顧指出，台股在二月二十六日同步創下天量、天價後，指數即一路回檔測試季線而有撐，目前已收復所有均線，再次逼近歷史高點，呈高檔震盪，美中不足的是成交值減少、追價意願似乎不足，若多頭欲上攻，量能是重要關鍵，但近期因變數仍多，預估大盤傾向區間整理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法