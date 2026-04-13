太陽能電電池產能過剩 中企籲更多監管堵內捲

中國電池產能過剩程度已是市場需求的數倍，在某些情況下甚至高達三位數。（法新社資料照）

天能控股促收緊審批流程 隆基綠能建議限制高負債率業者擴張

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國電池和太陽能巨擘的高層主管呼籲北京當局公布更多中央監管措施來遏制殘酷的競爭，並警告不受控制的產能過剩正在擠壓利潤，威脅行業的穩定。

儘管美伊戰爭等利多因素可能增加再生能源產品需求，產能過剩仍是中國企業面臨的主要挑戰。二〇二五年中國新能源企業中僅次於寧德時代的天能控股集團董事長張天任就呼籲有關部門收緊新計畫的審批流程。他說：「政策不僅要領導行業發展，還要為其提供規劃，需要自上而下的規劃，以避免中國各城市的計畫出現重疊和產能過剩的情況。」

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電池產能過剩 超過需求數倍

天能控股生產鉛酸電池、鋰電池和工業儲能系統。張天任指出，電池產能過剩是地方政府數十年來經濟競爭遺留下來的產物，並警告目前的產能過剩程度已是市場需求的數倍，在某些情況下甚至高達三位數。

儘管北京高層在二〇二四年七月首次提到「內捲」，並指出須解決殘酷競爭問題。但張天任說，即使反內捲運動正在發揮作用，要結束國內競爭仍有很長的路要走。

全球出貨量第二大的太陽能板製造商隆基綠能董事長鍾寶申建議，應推出類似於房地產業「三條紅線」的監管規則，以監控太陽能公司的資產負債率等財務指標，並限制高風險製造商的擴張。

電池和太陽能是近年來中國製造業中產能過剩的部門之一，二〇二三年用於儲能的鋰電池平均產能利用率僅五十％，而二〇二四年一些太陽能製造商的產能利用率下跌至四十％以下。

另，中國四川省「七星能源投資集團」負責人蘇紹俊於二〇一四年募集近億美元資金，打算建造一艘與鐵達尼號原尺寸相同的複製品，並命名為「四川鐵達尼號」（Romandisea Titanic），希望發觀光財。但在這艘長二六九公尺、寬二十八公尺的大船完工之前，資金就用完了，內部裝修甚至都沒有開始，今年三月蘇紹俊旗下的七星文化旅遊發展公司正式進入破產程序，成為中國地方政府過度投資的象徵。

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