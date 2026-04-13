避免因中資遭美國封殺 義國限制倍耐力最大股東中國中化董事名額

義大利政府日前動用「黃金權力」法案，對該國輪胎大廠倍耐力最大股東中國國企中化集團實施限制董事名額。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕義大利總理梅洛尼政府日前動用「黃金權力」法案，對該國輪胎大廠倍耐力（Pirelli）最大股東中國國企中化集團（Sinochem）實施限制，包括將後者所占倍耐力董事席次由八人減至三人以下，以結束倍耐力義大利股東與中化的糾紛，確保倍耐力不會因為中資而失去美國市場。

動用「黃金權力」法案 促中化減少持股

路透報導，中化是倍耐力最大股東，持股比重高達三十四％，並在倍耐力十五席董事中佔有八席。中化表示，只要在倍耐力的持股比重維持在九．九九％以上，這些限制措施就會繼續有效，顯示義大利政府希望中化減少持股比重。

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義大利富豪普洛維拉（Marco T. Provera）旗下的Camfin則持有倍耐力約二十六％股權，並計畫將持股比重增至二十九．九％。

倍耐力和Camfin都呼籲對中化實施限制，因為中化的高持股對倍耐力在美國擴大市場造成阻礙，美國正在收緊針對中國汽車行業的技術限制，且美國是倍耐力高級輪胎業務的關鍵市場。

梅洛尼政府九日動用「黃金權力」法案，對中化實施限制措施。該法旨在保護義大利戰略資產，賦予總理特殊權力來否決或限制外資收購關鍵企業，主要是用來防範中資，特別是在科技、輪胎等領域的影響力。

中化選派董事 都不得擔任高階主管

根據義大利政府未公開規定，中化有權提交一份倍耐力董事換屆候選人名單，最多包含三名成員，其中兩名必須是獨立董事，且中化選派董事無論是哪一國籍，都不得擔任倍耐力董事長、執行長等高階主管職務。倍耐力將於六月召開股東大會，更換董事會成員。

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