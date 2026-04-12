全球商標申請止跌回升 台灣排名19

經濟部智慧局表示，台灣開放透明的經濟環境與成熟的智慧財產權保護制度，加上政府積極推動外資投資與洽簽自由貿易及投資協定，有利提升整體投資吸引力。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界智慧財產組織（WIPO）去年底發布「二〇二五年世界智慧財產指標報告」（WIPI 二〇二五），揭露二〇二四年全球商標申請與註冊趨勢。報告顯示，在經歷連續兩年大幅下滑後，全球商標申請量於二〇二四年止跌回升，但復甦力道仍顯溫和；對照台灣近年數據，整體申請趨勢雖仍呈下降，但降幅已明顯收斂，市場逐步回穩。

二〇二四年全球商標申請量約達一一七〇萬件，較前一年小幅增加約二．九萬件，成長率僅〇．三％。相較二〇二二年與二〇二三年分別大幅下滑十五．七％與十四．五％，象徵市場重新進入正成長區間，但復甦力道有限。

請繼續往下閱讀...

在全球前二十大申請來源地中，台灣以約十一．二萬類申請量排名第十九位，與前一年持平；註冊類別數逾九萬類，排名全球第十八位。觀察台灣近年趨勢，二〇二四年商標申請案件數、類別數連續第三年下滑，而近五年來僅二〇二一年出現正成長，反映疫情期間特定產業需求帶動商標申請熱潮。

二〇二四年台灣全年商標申請案，其中，外國人申請類別數占比由二十七．六％提升至二十九．三％，顯示國際企業對台灣市場信心持續增強。而在產業分布方面，外國申請人於台灣的商標申請集中在「技術研究」、「健康醫事」、「農業食材」及「服飾配件」等四類。

經濟部智慧局分析，台灣開放透明的經濟環境與成熟的智慧財產權保護制度，加上政府積極推動外資投資與洽簽自由貿易及投資協定，有利提升整體投資吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法