力拚2奈米晶片量產 日加碼1258億補助Rapidus

日本經濟產業省昨宣布，已批准追加六三一五億日圓補助，協助Rapidus公司加速進軍晶片製造領域。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本經濟產業省昨宣布，已批准追加六三一五億日圓（一二五八．五億台幣）補助，以協助Rapidus公司加速進軍競爭激烈的人工智慧（AI）晶片製造領域，並降低日本對業界龍頭台積電的依賴。

盼降低對台積電的依賴

彭博報導，該筆資金將用於Rapidus為富士通研發晶片的經費，富士通是Rapidus首批客戶之一，東京希望補助案有助推動日本的晶片製造起飛。

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日本經產省指出，隨著這筆新資金的注入，統計至二〇二七年三月結束的本財政年度，政府對這家新創公司的投資金額將高達二．六兆日圓（約五二〇〇億台幣）。

經濟產業大臣赤澤亮正指出，日本官方提供Rapidus財政支援，以協助其爭取客戶。他重申Rapidus將在二〇二七年量產二奈米先進晶片的時間表，強調此進程將降低日本對台積電晶片的依賴。

日本政策制定者認為Rapidus的成功，以及在AI、機器人與量子運算領域的技術獨立，對國家安全至關重要。

Rapidus仍遠遠落後台積電。台積電去年開始量產二奈米晶片，並且是輝達與蘋果的首選晶片供應商。除了技術障礙外，Rapidus也面臨中東戰火導致的能源與原物料成本上漲的衝擊。

在AI發展的關鍵晶片需求飆漲，致使記憶體與其他半導體供應緊張、威脅經濟穩定之際，日本對Rapidus寄予厚望。

日本經產省聲明說，Rapidus計畫二〇三一年進行首次公開發行（IPO），並打算一部分透過政府融資保證下，從民間募集三兆日圓（六千億台幣）。Rapidus已在北海道千歲市成立分析設施，進行測試與診斷，以提升良率，同時，其後端製程開發中心也已開始運作。

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