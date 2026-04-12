中工經營權大戰》公司派迎戰 中工亮出董事名單︰合法合規

中工董事會決議剔除寶佳陣營提名的董事候選人名單，昨正式公布足額提名名單，由現任經營團隊親自領軍。圖中者為中工董事長周志明。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中華工程昨正式公布第二十八屆董事（含獨立董事）足額提名名單，由現任經營團隊核心親自領軍，並延攬具備法律治理、財務金融、綠建築等領域之賢達碩彥入列。針對市場派以「特別背信」、「違法剔除」等字眼指控，中工嚴正重申，公司董事會之運作，向來以最高標準恪遵公司治理原則，程序合法合規。

中工董事會十日以「超額提名」為由，將堡新及佳峻投資公司分別提出的董事及獨立董事候選人名單全部剔除，中工昨日並正式公布董事七人足額提名名單。在四席一般董事方面，由現任董事長周志明、工務執行副總經理楊美媛親自領軍，穩固財務與土木營造本業，更延攬律師陳昭龍及建築師黃翔龍；三席獨立董事候選人包含具備法官背景及會計碩士跨領域專業的紀凱峰，世新大學財金系副教授梁彥平，以及曾任華南投顧董事長的儲祥生等資深財金證券專家。

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防有心人士違法濫權 確保股東會選舉效力

針對市場派的種種指控，中工澄清，有關十日董事候選人名單的審查結果，是董事會全體成員在合法合規的嚴謹程序下，充分參考外部專業法律意見，並經全體董事在獨立意志與判斷下，經過充分討論後所作成的決議；董事會依法做出不予列入的決策，完全是基於防堵有心人士違法濫權、確保股東會選舉效力之必要作為。

中工強調，絕對不會隨外部企圖干擾資本市場秩序的無端抹黑起舞，將持續以最高標準，堅定捍衛十六萬名股東的最大權益。

中工也呼籲，這次提出的七人完整名單，從工程本業、綠能建築，到法律治理與資本市場實務，布局面面俱到，並對於中工現任經營團隊工程專業、土地開發業務及重返亞洲市場深具信心，這份兼具專業度與實務經驗的堅強陣容，必能帶領中工邁向更穩健、透明且永續成長的未來，籲請全體股東明辨是非，全力支持真正具備公司治理高度以及成長獲利的公司提名名單。

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