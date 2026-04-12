下週油價續凍漲 中油吸收破百億

美伊戰爭停火二週，但荷姆茲海峽尚未通行，中油宣布下週油價不調整、連續兩週凍漲。中油配合穩定物價政策，累計已吸收約107.3億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油昨宣布，為穩定國內物價、照顧民生，自週一（十三日）起至四月十九日，國內汽、柴油價格維持不調整、連續兩週凍漲。中油統計，二月二十八日美伊戰爭爆發起至四月十二日止，依據中油浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，累計汽、柴油合計吸收金額約一〇七．三億元。

汽、柴油各吸收5.6元及7.5元

國際油價較上週下跌，根據七D三B原油均價指標，約降三．八％。中油董事長方振仁昨說明，中油每公升吸收額度略有縮小，但目前國際平均油價仍處高檔，中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計仍各吸收五．六元及七．五元。

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有關南韓政府因應油價高漲，宣布發放「高油價支援金」，約有六成三民眾可受惠，外界也關注我國政策是否會跟進。

經濟部次長賴建信回應說，從中東戰事以來，政府一直緊盯國際油價趨勢，中油僅在汽、柴油價格部分已吸收超過百億元，政府已透過亞鄰最低價、美伊戰爭專案等平穩機制，將國內九五汽油維持在每公升三十三．九元，對照韓國九五汽油每公升五十一．四元，「比我們相對貴許多」；他說，油價有一點波動，確實對物價傳導很快，但政府當前工作重點就是穩定物價，會持續關注市況。

週一起九二無鉛汽油維持每公升三十二．四元、九五無鉛汽油每公升三十三．九元、九八無鉛汽油每公升三十五．九元、超級柴油每公升三十一元。

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