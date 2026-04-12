經濟部：天然氣展開7月調度 原油到9月無虞

美伊戰爭停火二週，但荷姆茲海峽尚未通行，經濟部次長賴建信（左）與中油公司董事長方振仁（右）昨出面說明國內油價調整結果，以及原油、天然氣調度進度。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕美伊戰爭停火二週，但荷姆茲海峽尚未通行，中油三月已裝船的二百萬桶原油仍在排隊等待出貨。台灣中油董事長方振仁昨指出，因船東與保險公司認為尚有危險，持續觀望中，無法判斷要等多久；經濟部也強調，會有非中東的貨源備案。有關天然氣與原油調度排程部分，目前六月氣源已完成九十五％調度，並開始展開七月後貨源安排，而原油也可供應到九月無虞。

6月氣源已完成95％調度

方振仁說，美國與伊朗雖然宣布停火二週，但波斯灣內所有的船東都認為「停火並不代表海峽已經開放」，若要通行仍具有相當危險性，且也聯絡保險公司，維持同樣看法，目前各船舶都是呈現觀望狀態。

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近日中油有美油輪靠港、台塑2批輕油抵台

二週內是否有可能運離港口？方振仁僅說，目前沒辦法預判。經濟部次長賴建信補充，政府都有掌握裝船、抵港的情況；他說，這幾天台塑有兩批輕油抵台，中油也有來自美國的油輪靠港卸油，「安全存量」持續增加。

中油：中東原油

最快5月起每月200萬桶抵台

賴建信提到，即使中油在波斯灣已裝船的二百萬桶原油無法順利通過荷姆茲海峽，也會有替代備案。根據中油規劃，已與沙烏地阿拉伯取得共識，透過繞道從紅海的延布港出貨，預計四月中裝船，最快五月抵台，每月會有一艘二百萬桶的中東原油可抵台。

中油洽商沙國 繞道紅海出貨

方振仁也補充，不論是中東地區的高硫原油或美國低硫原油，或是中東、非中東的原油，如自西非等地區進口，中油都會安排。

至於天然氣與原油調度時程，賴建信說，因荷姆茲海峽開放存有不確定性，一直都是假設氣源、貨源「不會進來」，目前五月、六月天然氣調度都很順利，其中，六月也已完成九成五的調度量，中油針對七月市場現貨也開始確認，甚至提早準備八月、九月氣源調度；原油部分，因中東、非中東油源都在調度，至少到九月都是供應無虞。

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