運價連3漲 美西線漲逾8%

運價連3漲，遠東到美西線漲幅最高達8.18%。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連三漲!最新一期上海出口貨櫃運價指數(SCFI)上漲35.81點、至1890.77點，週漲幅1.93%。四大主要航線中，遠東到美西、美東航線上漲，而遠東到歐洲、地中海航線走跌。

市場人士指出，美國線進入長約密集談判期，航商積極抬高運價，目前4月8-14日的美西線市場價格每FEU（40呎櫃）約2800美元、美東線約3800美元，而歐洲線約2100–2400美元。另外，為反映油價上漲，部分航商繼4月1日調漲亞洲區間航線運價後，4月15日也將再調漲一次，每TEU（20呎櫃）、每FEU分別調漲100、200美元。

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根據最新一期運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU為1547美元，較前一期下跌103美元，週跌幅6.24%；遠東到地中海運價每TEU為2590美元，較前一期下跌94美元，週跌幅3.5%；遠東到美西運價每FEU為2552美元，較前一期上漲193美元，週漲8.18%；遠東到美東運價每FEU為3518美元，較前一期上漲164美元，週漲4.88%。近洋線的遠東到東南亞每TEU較前一週上漲13美元，達528美元，漲幅2.52%。

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