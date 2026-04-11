機票價格走揚 雄獅將漲團費2~4千元

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〔記者王憶紅／台北報導〕國際油價上漲，航空機票價格也走揚，市場傳出，部分國籍航空預計4月中旬再調漲機票價格。國內旅行社雄獅（2731）指出，為反映機票價走揚，團費也將調漲，目前短程線團費漲幅在2000元以內，長程線則約4000元以內，雖然團費調漲，但在旅遊市場需求仍成長、且戰爭僅限局部地區下，看好今年營運將超越去年。

3月以來訂單年增15% 能見度看至年底

雄獅第一季營收81.3億元，年增達13.76%，創下歷年同期新高。雄獅發言人賴一青指出，雖然中東爆發戰爭，影響中東轉機航班，但整體訂單動能不減，觀察中東戰爭自3月初以來，雄獅在手訂單年增約15%，能見度看至年底，且因中東旅遊暫緩，出現明顯轉單效應，目前包括被消費者視為較安全地區的東北亞、紐澳、美加團訂單都有明顯成長。

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賴一青說，目前觀察，日本團成長約40%、韓國團成長20%，紐澳線也成長達40%，其中，在日圓維持低檔下，4月日本團已突破千團，而紐西蘭訂單能見度已到10月，且歐洲團也沒有減少，主要是國內航空公司每週提供逾80班直飛歐洲航班，推升歐洲團買氣不減反增。

賴一青表示，目前團費雖然調漲，但在國人旅遊需求強勁、全台各大科學園區駐點、以及企業團體旅遊需求持續擴大下，看好今年營運表現。佔雄獅營收比約20%的企業團旅遊，去年年成長15%，今年則預估成長20%。

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