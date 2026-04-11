飆股幕後》衛星題材衝天 萊德光電近5月漲11倍

萊德光電執行長沈培生（資料照）

記者王憶紅／特稿

光纖被動元件廠商萊德光電-KY（7717）受惠低軌衛星題材帶動，不畏2月稅後獲利年減31%的疑慮，昨日盤中股價一度衝高到959元，再創新高，終場以上漲24元的924元作收，成為千金俱樂部候選名單。

2月獲利年減 照樣叩關千金股

在SpaceX將IPO話題激勵，萊德光電近期股價走勢強勢，本週漲幅26.4%、月漲幅40%，若以去年11月17日的77元上櫃掛牌價計算，短短不到5個月，漲幅高達11倍。

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萊德光電2月營收0.77億元，年增35%，在提列一批庫齡較久的智慧照明商品損失下，稅後盈餘0.09億元，年減31%，EPS為0.37元，若排除庫存損失，2月獲利則是年增，而第一季營收2.56億元，年增25.8%，創單季歷史新高。

萊德光電是少數打入天上低軌衛星供應鏈的廠商，執行長沈培生表示，全球低軌衛星數量快速增加，全球衛星四大營運商，已大規模導入衛星間雷射通訊（ISL），而一顆衛星的雷射通訊終端LCT需要3-4個，太空資料中心更需要6個，由於每家客戶設計不一樣、驗證周期很長，一經客戶採用，就不容易被取代。

萊德光電目前在LCT光放大器內的零組件中出貨6-7個產品，包括合束器、光纖隔離器等，除第一季衛星訂單較去年同期倍增外，訂單能見度已看到第二、三季。

因應客戶需求，萊德光電董事會已通過在泰國設廠，預計今年底完成客戶驗證後就可小量出貨。萊德光電去年第四季時對今年的營運展望是「審慎樂觀」，而日前已更新為「樂觀」。

外資昨日買超萊德光電55張，為連4買，投信買超60張，連3買，總計3大法人昨買超118張。值得注意的是，投信是近3個交易日才開始買進萊德光電。

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