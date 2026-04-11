飆股幕後》檢測設備獲主力青睞 由田連5天拉出漲停

由田總經理張文杰（資料照）

記者卓怡君／特稿

AOI檢測設備商由田（3455）近年積極跨入半導體領域，已逐步轉型為半導體檢測設備商，持續深耕先進封裝AOI檢測與量測設備，產品線已可完整對應晶圓級、面板級，以及封裝後單顆檢測需求，該公司推出涵蓋CoWoS、FOPLP、TGV、CoPoS等應用之最新技術與解決方案，由田預估今年半導體營收佔比可衝到50%以上，近來半導體相關設備族群噴出，由田也開啟飆漲模式，連5天拉出漲停，近6個交易日狂飆56.6%，漲勢驚人。

由田為台灣首家AOI檢測設備上市櫃的公司，長年專注於自主研發各式光學檢測與量測設備，以高階載板外觀檢測起家，拓展至平面顯示器各段製程檢測，穩居全球領先地位。自2018年起跨足半導體檢測領域，同時導入AI深度學習技術，全面提升檢測精度與效率，今年半導體業務呈現多點開花，除黃光段RDL檢測設備已成功打入黃光製程應用，打破國外大廠壟斷局面外，該公司亦持續布局東南亞，自動巨觀及微觀檢測設備已獲重大進展。

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此外，由田更成為台廠首家取得面板級封裝（FOPLP）檢測設備訂單的廠商，該公司近期開發客製化In-situ模組，，陸續斬獲多項新品及新客戶訂單，預期今年半導體營收占比可衝到50%以上。

今年EPS上看8元 外資大買

法人預估，由田今年半導體業務仍將翻倍成長，高毛利的PCB、ABF業務也有望強勁成長，推估今年EPS可上看8元。

由田本波股價大漲由外資與主力大戶推動，本月以來外資大買4169張，投信並未買進，截至4月1日至9日融資大增近70%，由田股本僅有5.99億元，依照目前半導體設備本益比來看，股價仍具想像空間，但短線漲多，需留意追高風險。

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