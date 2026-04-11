台塑4寶Q1轉盈 台塑、南亞︰Q2會更好

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原油輕油延宕 台塑化憂產能降

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶首季合計營收3543.20億元、季增達12.7%，稅後淨利441.77億元、季增率高達542%；對於第二季看法，台塑（1301）、南亞（1303）明確表示「會優於首季」，台化（1326）認為第二季以「尋找料源」為優先，至於台塑化（6505）坦言，原油、輕油延宕交運，4月產能利用率僅剩32%。

台塑表示，首季適逢農曆春節長假，出貨天數較少，且因中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區各生產廠配合停車或歲修，產銷量減少，不過，2月底爆發美伊戰爭，原油及乙、丙烯價格大漲，推升石化產品價格，加上第二季為塑料需求傳統旺季，且有低價原料成品庫存，預期第二季營收將優於首季。

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南亞指出，AI蓬勃發展，除中高階電子材料需求強勁外，一般產品供給出現結構性缺口，下游備庫意願轉強，各項產品價、量齊揚，電子材料營收增加，預料4月營收較3月增加，第二季營收較第一季增加。

台化坦言，目前美以伊衝突持續，油價波動非常大，後勢變化難以預料，第二季會以「尋找料源」為第一優先，設法維持機組穩定運行，若無替代料源者則安排歲修，待上游供料提升後，可立即拉高機組開動率，擴大投入有獲利的市場。

台塑化也表示，因美伊衝突，荷姆茲海峽物流受阻，導致中東原油、輕油交運延宕，4月煉油廠煉量下修至每日23萬桶，輕裂廠僅能維持一套運轉，產能利用率僅32%，至於5月至6月將視實際採購及交運情況而調整。

台塑四寶首季全數獲利，並以台塑化EPS（每股稅後盈餘）達2.14元最高，其次為南亞的1.8元、台化為1.07元、台塑為0.51元。

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