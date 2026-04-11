Q1營收1.13兆創紀錄 台積電3月同飆新高

（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠AI對先進製程拉貨強勁，昨公布3月合併營收達4151.91億元，月增30.7%、年增45.2%，超越1月，創單月營收新高，第一季營收約達1.1341兆元，季增8.42%、年增35.1%，優於財測並創有史以來單季營收新高。

Q1營收季增8.42% 年增35.1%

台積電原預估第一季營收以美元計價約346億至358億美元，以中間值計約季增4%，以公司提出假設匯率31.6元為基準，約新台幣1.0933億元至1.1312億元之間，實際營收超越財測高標，也優於外資預期，寫下歷年來第一季淡季不淡的營運佳績。

請繼續往下閱讀...

因先進製程3奈米、5奈米產能利用率高，加上成本管控得宜，台積電預估第一季毛利率約可達63%到65%，營業利益率約54%至56%。台積電預計4月16日召開第一季法說會，屆時將公布第一季獲利數與展望第二季營運。

4/16法說會 外資調升目標價

外資普遍預期，近期手機等消費性產品雖下修在台積電的投片量，但AI需求先進製程產能足以抵銷，看好台積電第二季營收將持續成長，毛利率與營業利益率也將續維持高檔水準。先前法說會，台積電預估2026年將又是強勁成長的一年，全年美元營收將年增近三成，2024年至2029年AI加速器營收複合成長率則由45%調高到54%至59%。

外資看好台積電營運後市，近期紛調升台積電目標價，介於2400元到2800元之間，最高達3030元。因美伊戰火漸趨於明朗，隨著美股上揚，台積電雖被列入注意股名單，昨股價仍帶量衝高，以1975元開出，最後收2000元當日最高價，大漲45元，外資買超8160張，為連4買，投信賣超173張、自營商買超375張，三大法人共買超8362張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法