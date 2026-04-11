開放印度移工時程 勞動部︰不會躁進

勞動部長洪申翰（資料照）

民眾提案中止引進 達附議成案門檻

〔記者李靚慧／台北報導〕針對首批印度移工最快今年可能引進，有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「立即中止引進印度勞工」，短短不到二日獲得近九〇〇〇人附議，已達五〇〇〇人附議門檻正式成案。對此，勞動部昨發布三點聲明，強調引進時程「不會躁進」。

勞動部長洪申翰九日於立法院備詢時，針對立委詢問印度移工引進進度時表示，首批印度移工最快今年可能引進，隨即在社群平台引爆不滿聲浪。

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有民眾貼文提醒，可至公共政策網路參與平台表達意見，事實上，民眾「歐」早在今年四月三日，就以「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」為主題，要求行政院在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工。該案於四月八日檢核通過，九日進入附議階段，短短二天獲得近九〇〇〇人附議並成案。

針對各界關注引進印度移工一事，勞動部昨日提出三點回應。一是完善勞動者的權益以及回應產業對勞動力不斷增長的需求，是勞動部長期以來的工作目標。而引進印度移工的議題，同樣是在這樣的情境下進行思考與評估。

勞動部將從三面向評估把關

二是針對引進印度移工，勞動部會從產業的人力需求、國人的關切與配套的完整等三方面，進行充分的評估與把關，請國人放心。三是具體的期程，勞動部將視上述評估把關的狀況而定，不會躁進。

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